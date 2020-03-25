Привести в порядок кровли, а потом только браться за ремонт аварийных подъездов

24 марта заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов провёл рабочее совещание с руководителями УК и ТСЖ. В нём также приняли участие представители районной жилищной инспекции и УГХ г. Колы.

Прежде всего, Игорь Богданов напомнил коммунальщикам о том, что на днях правительство региона одобрило все заявки администрации Кольского района на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию проектов по ремонту подъездов и входных групп в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды» в поддержку местных инициатив граждан. Так что ремонты пятидесяти самых аварийных подъездов в Кольском районе начнутся уже этим летом. При этом работы будут бессмысленны, если заранее не привести в порядок протекающие кровли в данных МКД. Подъезды вновь зальёт при первом же дожде.

Управляющим компаниям дано распоряжение в кратчайшие сроки определить, в каких домах, вошедших в программу, протекают кровли, и составить смету предстоящих работ. Параллельно в региональный фонд капитального ремонта направлено обращение уже в этом году осуществить ремонты крыш в этих домах. Кольский район готов субсидировать коммунальщикам часть затрат на проведение данных аварийных мероприятий.

Шла речь на совещании и о вывозе снега с территорий муниципалитетов района. В ближайшую неделю днём будет стоять плюсовая температура, ночью небольшой минус, так что гололеда на дорогах не избежать, если регулярно не посыпать их пескосоляной смесью.

Ещё одно поручение озвучил губернатор Андрей Чибис на недавнем совещании с коммунальщиками. Оно касалось расчистки ливнёвок и колодцев. Если УК и ТСЖ не начнут эти работы уже сейчас, то города региона превратятся весной в одну большую лужу.

Отдельная тема совещания в администрации Кольского района – обращения граждан через социальные сети. Так жители железнодорожной станции Кица обратили внимание на то, что дорогу к их домам завалило снегом. На совещании пояснили, что малогабаритная техника, которая регулярно убирала автоподъезды, справиться со спрессованными глыбами льда просто была не в силах. Тем не менее, заявка принята, уже 24 марта в 17 часов на место прибудут большие грейдеры и прочистят дорогу к частному сектору.

На совещании о проделанной работе отчитались и сотрудники районной жилищной инспекции. Накануне они провели в городе Кола очередной осмотр контейнерных площадок, придомовых территорий, а также кровель МКД на наличие наледи и сосулек. В результате коммунальщикам направлено 14 требований об устранении нарушений, сообщает администрация Кольского района.