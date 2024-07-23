Приветственные подарки новым сотрудникам чаще дарит крупный бизнес

Чаще всего welcome-наборы новым сотрудникам дарят крупные компании. Об этом утверждают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

11% работодателей дарят подарки новым сотрудникам. В 88% компаний такая практика пока не внедрена. Чаще всего подобную традицию можно встретить в крупных организациях, где работает более 1000 человек (19%).

Обычно в welcome-наборы входят кружки и/или канцелярия с корпоративной символикой — ручки, блокноты, ежедневники. Некоторые компании в качестве welcome-подарка могут вручить термос или сумку-шопер, сладости и другие приятные вещи.

Время проведения опроса: 1—17 июля 2024 годаю