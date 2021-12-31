В центре Мурманска установили катокДети из регионов Арктики смогут бесплатно отдыхать на российских курортах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.12.21 18:00

Прививочная кампания, QR-коды, выборы, благоустройство улиц и ремонт дорог: каким мы запомним 2021 год

Второй год пандемии: меньше праздников и мероприятий, больше внимания состоянию городской инфраструктуры. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» попросил жителей крупных российских городов назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.

Жители мегаполисов отдают должное федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги»: проекты благоустройства городской инфраструктуры входят в топ-3 ключевых событий уходящего года в большинстве мегаполисов.

Чем ещё запомнился 2021-й? В числе ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми. В уходящем году россияне массово вакцинировались от COVID-19, дискутировали по поводу введения QR-кодов.

В Москве расширяется метрополитен и продолжается программа реновации. Санкт-Петербург даже в пандемию оправдывает звание культурной столицы, здесь основное внимание — событиям мира искусства и праздничным мероприятиям.

Нижний Новгород отпраздновал 800-летие. В Новосибирске возводят VI мост через Обь, а в Уфе открыли мост через реку Белую. В Саратове строят медицинские центры.

Москвичи по-прежнему считают самыми значимыми политические события. Для 18% жителей столицы 2021 год запомнится прежде всего выборами в Госдуму и электронным голосованием. 13% москвичей в уходящем году больше всего впечатлил выход отечественных вакцин от коронавируса и масштабная вакцинация. Каждый девятый запомнил политические перипетии: объявление СМИ иноагентами, судебные дела против стендаперов Идрака Мирзализаде и Ильи Соболева, арест блогера Юрия Хованского, арест Алексея Навального и протестные митинги.

8% отмечают открытие 10 новых станций метро Большой кольцевой линии. По мнению 7% опрошенных, самые значимые события в жизни столицы — это культурные и праздничные мероприятия. В их числе называли День города, 60-летие полета Юрия Гагарина, выставку Михаила Врубеля в Третьяковской галерее, открытие кинотеатра «Художественный», фестивали Artlife Fest 2021, Артдокфест-2021 и т.д. 7% москвичей запомнят 2021 год как год ввода QR-кодов.

Сокращение числа трудовых мигрантов, перепись населения, благоустройство города и программу реновации считают важнейшими событиями в Москве по 5% горожан. Празднование Дня Победы было значимо для 4%. Еще 3% отметили строительство и ремонт дорог: реконструкцию Звенигородского и Волоколамского шоссе, открытие Центральной кольцевой автодороги.

Для 2% уходящий год запомнится спортивными событиями — Олимпиадой в Токио, Евро-2020, победой российских фигуристок на этапе серии Гран-при в Сочи и назначением Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Столько же считают важным частичное открытие границ — чаще всего говорили о возобновлении полетов в Турцию и Египет. Еще 2% отметили значимость профессиональных выставок и мероприятий — в их числе XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, аграрная выставка «Золотая осень», инвестиционный форум «Россия зовёт!», попадание двух московских ресторанов в число лучших в мире по версии «The World’s 50 Best Restaurants» и др. По 2% москвичей считают важнейшим событием 2021-го локдаун, изменение маршрутов общественного транспорта, социальные выплаты детям и пенсионерам, а также уход из жизни таких знаменитостей, как Александр Градский, Василий Лановой, Нина Ургант, Борис Грачевский, Валерий Гаркалин, Андрей Мягков, Петр Мамонов, Владимир Меньшов, Нина Русланова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Monica Lewinsky.
28.12.21 17:59
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя! И, в который раз, директор МБОУ КШМ не сказал, что таких высоких результатов - победа во Всероссийском форуме «Золотой эполет» - помогло добиться команде
Комментарий к новости:«Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме
Andrey Ivanov
23.12.21 12:01
С праздником! Я кстати сам решил получить образование и работать энергетиком. На сегодняшний день это одна их самых высокооплачиваемых профессий. Вот в общем нашел курсы переподготовки на энергетика h
Комментарий к новости:День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.12.21 19:56
Здравствуйте, уважаемый Д. О. Вернер! В упомянутом Вами общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет такого понятия и определения "специалист
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:15«Обзор мировых событий за 2021 год». Информационная программа (16+)22:45Новогодний фильм-концерт (16+)00:15«Позитивные новости». Информационная программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Конец года – хороший повод напомнить о повышении зарплаты-PRO Валюту (16+)Предновогодние потери рубля: курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар укрепился на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Дети из регионов Арктики смогут бесплатно отдыхать на российских курортах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика