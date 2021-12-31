Прививочная кампания, QR-коды, выборы, благоустройство улиц и ремонт дорог: каким мы запомним 2021 год

Второй год пандемии: меньше праздников и мероприятий, больше внимания состоянию городской инфраструктуры. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» попросил жителей крупных российских городов назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.

Жители мегаполисов отдают должное федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги»: проекты благоустройства городской инфраструктуры входят в топ-3 ключевых событий уходящего года в большинстве мегаполисов.

Чем ещё запомнился 2021-й? В числе ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми. В уходящем году россияне массово вакцинировались от COVID-19, дискутировали по поводу введения QR-кодов.

В Москве расширяется метрополитен и продолжается программа реновации. Санкт-Петербург даже в пандемию оправдывает звание культурной столицы, здесь основное внимание — событиям мира искусства и праздничным мероприятиям.

Нижний Новгород отпраздновал 800-летие. В Новосибирске возводят VI мост через Обь, а в Уфе открыли мост через реку Белую. В Саратове строят медицинские центры.

Москвичи по-прежнему считают самыми значимыми политические события. Для 18% жителей столицы 2021 год запомнится прежде всего выборами в Госдуму и электронным голосованием. 13% москвичей в уходящем году больше всего впечатлил выход отечественных вакцин от коронавируса и масштабная вакцинация. Каждый девятый запомнил политические перипетии: объявление СМИ иноагентами, судебные дела против стендаперов Идрака Мирзализаде и Ильи Соболева, арест блогера Юрия Хованского, арест Алексея Навального и протестные митинги.

8% отмечают открытие 10 новых станций метро Большой кольцевой линии. По мнению 7% опрошенных, самые значимые события в жизни столицы — это культурные и праздничные мероприятия. В их числе называли День города, 60-летие полета Юрия Гагарина, выставку Михаила Врубеля в Третьяковской галерее, открытие кинотеатра «Художественный», фестивали Artlife Fest 2021, Артдокфест-2021 и т.д. 7% москвичей запомнят 2021 год как год ввода QR-кодов.

Сокращение числа трудовых мигрантов, перепись населения, благоустройство города и программу реновации считают важнейшими событиями в Москве по 5% горожан. Празднование Дня Победы было значимо для 4%. Еще 3% отметили строительство и ремонт дорог: реконструкцию Звенигородского и Волоколамского шоссе, открытие Центральной кольцевой автодороги.

Для 2% уходящий год запомнится спортивными событиями — Олимпиадой в Токио, Евро-2020, победой российских фигуристок на этапе серии Гран-при в Сочи и назначением Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Столько же считают важным частичное открытие границ — чаще всего говорили о возобновлении полетов в Турцию и Египет. Еще 2% отметили значимость профессиональных выставок и мероприятий — в их числе XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, аграрная выставка «Золотая осень», инвестиционный форум «Россия зовёт!», попадание двух московских ресторанов в число лучших в мире по версии «The World’s 50 Best Restaurants» и др. По 2% москвичей считают важнейшим событием 2021-го локдаун, изменение маршрутов общественного транспорта, социальные выплаты детям и пенсионерам, а также уход из жизни таких знаменитостей, как Александр Градский, Василий Лановой, Нина Ургант, Борис Грачевский, Валерий Гаркалин, Андрей Мягков, Петр Мамонов, Владимир Меньшов, Нина Русланова.