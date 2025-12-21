Привычное: Минфин России утвердил минимальные цены на водку, коньяк и бренди на 2026 год

Министерство финансов определило, какими будут минимальные розничные цены на спиртные напитки крепостью более 28% с 1 января 2026 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из опубликованного приказа следует, что пол-литра водки в новом году россиянам обойдётся минимум в 409 рублей. Бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового или ромового дистиллятов с выдержкой не менее трёх лет выпивающие смогут приобрести не менее чем за 605 рублей, а коньяк и виски аналогичной выдержки обойдётся минимум в 755 рублей.

Напомним, сейчас стоимость этой продукции составляет 349, 472 и 651 рубль соответственно.

Другим приказом Минфин утвердил минимальную закупочную цену на этиловый спирт — с 2026 года она составит 84 рубля за один литр.