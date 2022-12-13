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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 14:00

Привычное: в Мурманской области с 1 января повысится минимальный взнос за капитальный ремонт

В период с 2021 по 2022 годы из-за пандемии и санкций значительно увеличились цены на стройматериалы, что сказалось и на стоимости работ по капитальному ремонту.

Анализ поступления средств собственников будущих периодов и обязательства по капитальному ремонту, установленные краткосрочным планом на 2023-2025 годы, показал, что без повышения взноса с 1 января 2023 года реализовать запланированные мероприятия на ближайший период в полном объёме не представляется возможным.

По данным на начало 2022 года в Мурманской области наименьший размер минимального взноса среди регионов Арктической зоны, а также находится на 3 месте из 11 субъектов СЗФО, несмотря на одну из самых высоких стоимостей строительно-монтажных работ в России. Выше она только в Республике Саха Якутск, Сахалинской области, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Согласно приказу Минстроя России ежегодно возможно повышать взнос не менее чем на индекс потребительских цен, установленный в субъекте Российской Федерации. Так, в Мурманской области указанный индекс составляет 14,7%, что составляет 1 рубль 32 копейки за квадратный метр. Для средней однокомнатной квартиры повышение составит 43,56 рубля, двухкомнатной - 64,02 рубля, трёхкомнатной - 79,86 рубля в месяц.

Важно отметить, что в Мурманской области в 2022 году взнос не повышался, тогда как во многих регионах увеличение происходит ежегодно. Так, в 2022 году повышения уже происходили в Ярославской области, Ненецком автономном округе, ЯНАО, Пермском крае, Челябинской области и Кемеровской области.

Как сообщает Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области, благодаря средствам, полученным от повышения минимального взноса в начале 2021 года, Фонду капитального ремонта Мурманской области удалось обеспечить своевременные выплаты по принятым работам подрядным организациям, по которым имелись риски срыва сроков оплаты из-за недостаточности средств, поступающих за счёт ежемесячных платежей населения. Также за счёт дополнительно привлеченных средств от предыдущего повышения в более ранние сроки было отремонтировано 173 многоквартирных дома (204 конструктивных элемента и инженерных сетей), а всего в 2022 году по программе капитального ремонта были обновлены 422 дома.

 Фото: https://gov-murman.ru

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