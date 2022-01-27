Привычное: в России повысили минимальные цены на водку, бренди и коньяк

Министерство финансов опубликовало приказ о повышении минимальной стоимости водки, бренди и коньяка. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в приказ ведомства от 7 октября 2020 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

В соответствии с документом, розничная цена на бутылку водки объёмом 0,5 литра повысилась с 243 до 261 рубля, бренди — с 324 до 348 рублей, коньяка — с 446 до 480 рублей.

Минимальная отпускная цена на водку увеличена до 214 рублей (ранее — 203 рубля), на бренди — до 270 рублей (против 256 рублей), на коньяк — до 371 рубля (с 352 рубля).

Оптовая стоимость водки выросла с 210 до 222 рублей, бренди — с 269 до 284 рублей, коньяка — с 370 до 391 рубля.

Напомним, минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года. Это делается для борьбы с теневым производством.