Приятный бонус для сотрудников МБТ НТК: оплата дороги в отпуск - без ограничений

Практика встреч руководства МБТ и сотрудников предприятия даёт свои плоды. В январе на одном из таких собраний сотрудники терминала задали вопрос о лимите на оплату дороги и предложили рассмотреть возможность увеличить оплату компенсации.

С 1 мая 2024 года в Мурманском балкерном терминале НТК вступило в силу изменение в «Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно».

До внесения изменения, лимит на компенсацию проезда работнику и членам его семьи составлял 60 тысяч рублей. В новом положении это ограничение сняли и теперь компенсация проезда оплачивается по фактическим расходам. Сотрудники МБТ могут воспользоваться правом компенсации стоимости проезда один раз в два года. Оплата проезда сотрудников и членов их семей во время отпуска касается любого вида транспорта – поезд, самолёт или автомобильный транспорт.

«Мы провели анализ затрат на дорогу совместно с дирекцией по персоналу НТК. После чего и было принято решение снять ограничение на оплату проезда. Это приятный бонус для сотрудников нашего предприятия, которые живут и работают на Крайнем Севере», - пояснила директор по персоналу Мурманского балкерного терминала НТК Анна Комарова.