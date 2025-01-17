«Приятный денежный сюрприз»: российским пенсионерам в феврале сделают перерасчёт пенсий с учётом годовой инфляции

Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции за 2024 год — рост цен составил 9,52%. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учётом опубликованных данных, рассказал «Газете.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Теперь всех пенсионеров (и работающих, и неработающих) ждёт ещё один приятный денежный сюрприз. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учётом опубликованных Росстатом данных по инфляции в 9,52% в декабре», — заявил Балынин.

Экономист привёл пример: если в декабре 2024 года пенсия составляла 20000 рублей, то после индексации на 7,3% в январе её размер увеличился до 21460 рублей, а после второй индексации в феврале выплата должна вырасти до 21940 рублей. Кроме того, в феврале пенсионер получит сумму дополнительной индексации за январь — ещё 444 рубля.

«Благодаря дополнительной индексации с 1 февраля, по моим расчётам, в 2025 году удастся приблизить средний размер страховых пенсий по старости к 25000 рублей», — заключил Балынин.

Ранее эксперты Ассоциации российских банков сообщали, что реальный уровень назначаемых пенсий в 2024 году «не достиг уровня 2023 года» — в ноябре он составил 98,7% от аналогичного показателя в 2023-ем.