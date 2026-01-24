Приятный вечер в компании участников проекта «Северное долголетие»

Мурманчанам — участникам проекта «Северное долголетие» некогда скучать. Например, 23 января они своими руками создавали уютные подсвечники для украшения домашнего интерьера, увлекательно проводя время в кругу единомышленников.

Творческая мастерская «Уют своими руками. Зимний подсвечник» собрала участников клуба «СОПКИ. Без границ» на базе филиала №22 городской библиотеки.

Мурманчане с энтузиазмом мастерили сувениры для себя и близких, используя природные материалы, в том числе шишки и веточки, ароматные свечи и собственную фантазию.

Анонс мероприятий для активного досуга размещён на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Губернаторский проект «Северное долголетие».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31765&page=1