Приютам Мурманской области выделят порядка 2 млн рублей на оплату услуг ЖКХ

Комитет по ветеринарии Мурманской области ежегодно предоставляет субсидии некоммерческим организациям региона на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению приютов для животных.

В 2024 году на эти цели из областного бюджета выделена субсидия в размере порядка 2 млн рублей.

В отборе получателей государственной поддержки могут принять участие некоммерческие организации Мурманской области, осуществляющие деятельность по содержанию в приютах животных, в том числе без владельцев. Для этого организациям необходимо соответствовать следующим критериям:

наличие у организации в собственности или на ином законном основании приюта для животных на территории Мурманской области, соответствующего требованиям, установленным региональным Порядком организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных;

осуществление организацией в 2023 году на территории Мурманской области деятельности в области содержания животных, в том числе животных без владельцев.

Подробная информация о порядке проведения отбора получателей государственной поддержки, перечне документов и утвержденная форма заявки размещены на официальном сайте комитета по ветеринарии Мурманской области по ссылке в разделе «Направления деятельности», подразделе «Государственная поддержка НКО».

Как отмечает региональный комитет по ветеринарии, заявка и прилагаемые к ней документы должны быть представлены участниками в комитет по ветеринарии Мурманской области до 17.00 21 октября почтовым отправлением или лично по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 25а (каб. 512 в рабочие дни - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/