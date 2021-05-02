Призёром всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ стала десятиклассница из посёлка Видяево

В копилке Мурманской области – еще один диплом призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности проходил в Нижнем Новгороде с 24 по 30 апреля на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

В заключительном туре приняли участие около 200 старшеклассников из 69 регионов России. Диплом призера олимпиады завоевала десятиклассница школы № 1 ЗАТО п. Видяево Ангелина Цабадзе.

Десятиклассники демонстрировали способность действовать в экстренных ситуациях, преодолевать естественные препятствия и оказывать необходимую помощь пострадавшим – базовые навыки, позволяющие сохранить жизнь, обеспечить безопасность себе и окружающим.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в программу олимпиады вошли не только теоретический и практический туры, но и обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с элементами квеста, спортивно-досуговая программа, творческие мастерские.