Призвание: 43% россиян довольны выбором своей профессии и готовы снова выбрать её

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

43% мурманчан утверждают, что выбрали бы свою профессию снова, если бы имели возможность вновь пройти карьерное самоопределение. 37% предпочли бы другую сферу деятельности.

Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором выше, чем среди женщин.

Среди обладателей высшего образования о готовности повторить профессиональный выбор заявили 45%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 41%.

Молодёжь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень уверенности в своём выборе — 40% удовлетворен профессией. Среди 35—45-летних таковых уже 44%, а среди респондентов от 45 лет — 47%.

Больше всего же довольны выбором профессии те, чей ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей (61%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп наибольшая доля тех, кто готов снова выбрать свою профессию, — среди врачей (64%), программистов (60%) и медицинских сестер (57%). Высокие показатели также у водителей (55%) и HR-менеджеров (54%). Меньше всего довольных своим выбором среди представителей профессий, характеризующихся высокой кадровой текучестью: охранников (31%), курьеров (33%) и продавцов (37%).