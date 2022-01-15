Призы директора Кольской АЭС получили горнолыжники и сноубордисты из Мурманска, Череповца, Мончегорска и Полярных Зорь

В зимних стартах приняли участие около 90 спортсменов из 13 российских городов. Шоу огня, живая музыка, конкурсы для детей, игровая программа для зрителей, салют – все эти составляющие создали прекрасный праздник для болельщиков, именитых спортсменов и просто любителей горнолыжного спорта.

В соревнованиях на приз директора Кольской АЭС памяти Юрия Васильевича Коломцева – директора Кольской АЭС с 1993 по 2009 гг., первоначально принимали участие работники станции и полярнозоринцы. Затем к ним присоединились спортсмены-любители из городов Мурманской области и коллеги с других атомных станций России.

«Наследие Юрия Коломцева – это горнолыжный комплекс «Салма», Юрий Васильевич внёс неоценимый вклад в его создание и развитие, а традиция встречать Новый год по старому стилю на «Салме» зародилась 19 лет назад. Положительный настрой, заряд бодрости и здорового духа – вот результат, который получают от данного мероприятия все участники и гости», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает Управление информации и общественных связей КАЭС, в этом году турнир собрал лучших горнолыжников и сноубордистов из Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Тверской областей. Призовые места распределились следующим образом:

мужчины-сноубордисты

I место – Павел Кондратьев (Полярные Зори);

II место – Роман Егоров (Полярные Зори);

III место – Тимофей Соколов (Полярные Зори);

женщины-сноубордистки

I место – Дарья Ковзун (Мончегорск);

II место – Кузнецова Полина (Полярные Зори);

III место – Морозова Александра (Полярные Зори);

горные лыжи, женщины 20-35 лет

I место – Анастасия Лобанова (Мончегорск);

II место – Людмила Весел (Полярные Зори);

III место – Нина Кузнецова (Мончегорск);

горные лыжи, женщины 36 лет и старше

I место – Мария Максименко (Мончегорск);

II место – Олеся Омельчук (Полярные Зори);

III место – Елена Петренко (Мончегорск);

горные лыжи, мужчины 20-35 лет

I место – Денис Лавров (Полярные Зори);

II место – Александр Суетин (Череповец);

III место – Максим Суетин (Мончегорск);

горные лыжи, мужчины 36 лет и старше

I место – Константин Барышев (Мурманск);

II место – Виталий Стовбун (Мончегорск);

III место – Игорь Фроленков (Полярные Зори).

Фото управление информации и общественных связей Кольской АЭС.