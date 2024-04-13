Призы достались всем! В Мурманском морском торговом порту подвели итоги конкурса «Мамин портрет»

Этот конкурс организовали для детей сотрудников Мурманского морского торгового порта. Ребятам был предоставлен простор для творчества - изобразить мам можно было красками, карандашами, ручками, мелками.

В результате, молодёжный совет порта, который выступил организатором конкурса, был удивлен огромному числу работ. Поэтому голосование было открытым.

«Очень сложно выбирать, когда речь идёт о детских рисунках. Ведь каждый ребёнок вложил в своё творение любовь к маме! Видно, как ребята старались. Поэтому было решено, что призы достанутся каждому участнику», - рассказала председатель молодёжного совета ММТП Влада Демченко.

Победители в возрастной категории 3-4 года: 1 место – Тимофей Панов; 2 место – Виктория Сусленкова; 3 место – Ксения Сусленкова.

Победители в возрастной категории 5-7 лет: 1 место – Мирон Еремин; 2 место – Варвара Минко; 3 место – Алексей Сидоров.

Победители в возрастной категории 8-14 лет: 1 место – Агата Чернявская; 2 место – София Митенина; 3 место – Варвара Смирнова.

Участники: Александра Левина; Диана Ершова; Милана Штокало; Родион Мозговой; Элина Новикова; Никита Логинов; Давид Тарабанько; Марина Дайнеко; Егор Еремеев; Елизавета Новикова; Антон Ярославцев.

Фото: https://vk.com/photo-149919532_457254741