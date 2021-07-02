Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обезврежены в окрестностях ЗаозерскаРоссийские рыбаки смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива за счёт субсидий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.07.21 11:00

«Призываю всех никогда не терять бдительность»: Андрей Чибис провёл заседание областной антитеррористической комиссии

Антитеррористическая защищённость объектов образования стала одним из вопросов повестки дня  заседания антитеррористической комиссии в Мурманской области, которое состоялось 1 июля. Заседание по каналам видеосвязи провёл председатель АТК, губернатор Андрей Чибис.

В своём вступительном слове глава региона отметил, что оперативная обстановка в Заполярье остаётся стабильной и контролируемой. В течение последних двух лет спецслужбам удалось предотвратить в Мурманской области 12 терактов. Тем не менее, подчеркнул Андрей Чибис, усилия силовых ведомств должны быть подкреплены мерами защиты социально значимых объектов.

«Мы все помним ситуацию в Казани, она стала предметом обсуждения на выездном совещании Секретаря Совета Безопасности России в Мурманске 12 мая. Решения, выработанные на этом совещании, нам необходимо реализовать на практике. Обращаю внимание отраслевых министров и коллег в муниципалитетах – задача защиты объектов является принципиально важной! Пользуясь случаем, призываю всех никогда не терять бдительность», – сказал губернатор.

В 2020 году на обеспечение комплексной безопасности объектов образования из бюджета Мурманской области было выделено 148,9 млн рублей. Кроме того, 10 муниципалитетов (ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Ковдорский, Кандалакшский, Печенгский, Ловозерский и Терский районы) получили субсидию в общем объеме 97,4 млн рублей на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений. В 2021 году 8 муниципальным образованиям (Мончегорску, Апатитам, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Александровск, Полярным Зорям, Ковдорскому, Ловозерскому и Кольскому районам) на эти цели предоставлена субсидия в размере 50,4 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным мониторинга 99,8% образовательных организаций Мурманской области оборудовано системами видеонаблюдения, 96,3% оснащены системами тревожной сигнализации, 97,2% имеют периметральные ограждения, 82,8% образовательных организаций обеспечены физической охраной.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Живые символы планеты». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%-PRO Валюту (16+)В ожидании решений альянса ОПЕК+: рубль символически меняется-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС завершился первый этап модернизации гидроагрегатов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Российские рыбаки смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива за счёт субсидий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика