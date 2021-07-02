«Призываю всех никогда не терять бдительность»: Андрей Чибис провёл заседание областной антитеррористической комиссии

Антитеррористическая защищённость объектов образования стала одним из вопросов повестки дня заседания антитеррористической комиссии в Мурманской области, которое состоялось 1 июля. Заседание по каналам видеосвязи провёл председатель АТК, губернатор Андрей Чибис.

В своём вступительном слове глава региона отметил, что оперативная обстановка в Заполярье остаётся стабильной и контролируемой. В течение последних двух лет спецслужбам удалось предотвратить в Мурманской области 12 терактов. Тем не менее, подчеркнул Андрей Чибис, усилия силовых ведомств должны быть подкреплены мерами защиты социально значимых объектов.

«Мы все помним ситуацию в Казани, она стала предметом обсуждения на выездном совещании Секретаря Совета Безопасности России в Мурманске 12 мая. Решения, выработанные на этом совещании, нам необходимо реализовать на практике. Обращаю внимание отраслевых министров и коллег в муниципалитетах – задача защиты объектов является принципиально важной! Пользуясь случаем, призываю всех никогда не терять бдительность», – сказал губернатор.

В 2020 году на обеспечение комплексной безопасности объектов образования из бюджета Мурманской области было выделено 148,9 млн рублей. Кроме того, 10 муниципалитетов (ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Ковдорский, Кандалакшский, Печенгский, Ловозерский и Терский районы) получили субсидию в общем объеме 97,4 млн рублей на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений. В 2021 году 8 муниципальным образованиям (Мончегорску, Апатитам, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО Александровск, Полярным Зорям, Ковдорскому, Ловозерскому и Кольскому районам) на эти цели предоставлена субсидия в размере 50,4 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным мониторинга 99,8% образовательных организаций Мурманской области оборудовано системами видеонаблюдения, 96,3% оснащены системами тревожной сигнализации, 97,2% имеют периметральные ограждения, 82,8% образовательных организаций обеспечены физической охраной.