Призывников из северных регионов направят в части Северного флота

На сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам начавшегося осеннего призыва в северных регионах России: Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. В ней приняли участие начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов, военный комиссар Мурманской области полковник Олег Хамов, старший помощник военного прокурора 62 военной прокуратуры гарнизона капитан юстиции Максим Иванов, ведущий инспектор военного комиссариата Мурманской области вице-адмирал Юрий Бояркин.

Контр-адмирал Дмитрий Смирнов отметил, что профилактические меры, которые были приняты для недопущения проникновения вируса в Вооружённые силы в ходе весеннего призыва, доказали свою эффективность и будут продолжены. Также он рассказал об особенностях проведения осеннего призыва в зоне ответственности Северного флота, обеспеченности военкоматов всем необходимым медицинским и вещевым имуществом, продовольствием и о порядке работы с призывниками.

Значительная часть северян, призванных в Вооружённые Силы России этой осенью, останется служить в частях Северного флота. Убывающие к месту прохождения службы будут обеспечены индивидуальными рационами питания и необходимым имуществом на весь путь следования.

В целях обеспечения приёма и размещения молодого пополнения на флоте подготовлены приёмно-техническая комиссия, два пункта приёма пополнения, пункт приёма и отправки личного состава и пункт временного содержания воинских команд.

Прокурорский надзор за ходом осеннего призыва, как и прежде, будут осуществлять военные прокуроры, которые будут находится на сборном пункте военного комиссариата Мурманской области. Они проверят законность отсрочек, предоставляемых призывникам, соблюдение всех норм довольствия.

При распределении молодого пополнения по воинским частям учитывается уровень образования, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовленность и морально-деловые качества новобранцев. По опыту прошлых лет большинство из прибывших на Северный флот молодых людей изъявляют желание служить на надводных кораблях и в подразделениях береговых войск. Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по её окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения или смогут заключить контракт с Министерством обороны для дальнейшего прохождения военной службы.

Как сообщает пресс-служба СФ. вся необходимая информация по вопросам, связанным с призывом на постоянной основе, размещается на официальном сайте Министерства обороны. За уточнением отдельных вопросов можно обращаться в военные комиссариаты по месту жительства и непосредственно в штаб Северного флота по телефонам: 8(81537) 6-16-70, 8(81537) 6-20-88.