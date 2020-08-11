Призывы отложить регистрацию российской вакцины от COVID-19 основаны на незнании результатов исследований - Росздравнадзор

Международная Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась в Минздрав с предложением отложить до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции. Как пишет «РБК», в частности члены ассоциации указали, что участие в испытаниях разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцине «Гам-Ковид-Вак» приняло участие менее ста человек, когда в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. Кроме того, по их мнению, вакцина должна проходить госрегистрацию в качестве конечного продукта, а массовое производство «Гам-Ковид-Вак» ещё не налажено.

Заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко считает, что претензии международной Ассоциации организаций по клиническим исследованиям к процессу регистрации препарата основаны на незнании результатов исследований.

Претензии международной Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) к процессу регистрации российской противокоронавирусной вакцине основаны на незнании результатов исследований, заявила «РБК» заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, комментируя призыв АОКИ отложить регистрацию до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.

По её словам, третья, пострегистрационная, фаза исследований вакцины от коронавируса предполагает участие нескольких тысяч добровольцев, это будут обширные клинические исследования, которые допускаются и в период пандемии. «Россия - страна с богатой историей разработки и производства вакцин, у нас много предприятий и научных центров и вряд ли вакцина центра им. Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», - отметила она.

Также Косенко сообщила, что несколько сотен добровольцев привиты этой вакциной, серьёзных нежелательных реакций на неё не было. «Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», - добавила заместитель главы Росздравнадзора.

Напомним, массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.