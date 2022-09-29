«Про Мурманск и не только»: северян приглашают на выставку, посвящённую городскому пейзажу
6 октября в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки Анны Крисановой «Про Мурманск и не только».
Как сообщает vk.com/murmanculture, художник – преподаватель Детской художественной школы города Мурманска, участник и лауреат городских, региональных и всероссийских конкурсов и выставок («Точка Росы», «Заполярье», «Молодость России»). С 2016 является членом Мурманского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Лауреат премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства 2021 года.
Основной темой работ, представленных в экспозиции, является городской пейзаж, сюжеты с изображением городских улиц, дворов порта.
Выставка будет работать до 6 ноября.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263025%2Falbum-139605315_00%2Frev