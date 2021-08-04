Про развитие Северного морского пути - открыто, про развитие ядерного оружейного комплекса - с глазу на глаз

Сегодня Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачёвым, во время которой Лихачёв сообщил, что все проекты «Росатома» по развитию Северного морского пути, включая атомный ледокольный флот, развиваются более высокими темпами, чем было запланировано.

«Мы проводим в этой связи дополнительный анализ потребностей в ледокольном обеспечении после 2024 года, после 2030 года и видим очень серьёзный рост по всем трём направлениям: это и собственно ледокольное сопровождение наших экспортных проектов (нефтяных, газовых, угольных, металлургических); это, в соответствии с вашими поручениями, увеличение каботажа внутреннего, то есть перевозов внутри нашей огромной страны, внутри территории, по Северному морскому пути, и мы рассчитываем на большое добавление по транзиту», - сказал глава «Росатома».

По его словам, к проектам по СМП проявляет огромный интерес международное деловое сообщество, государственный и частный бизнес.

- И мы бы хотели, при вашем согласии, на базе нашего проекта «Северный морской путь» начать развивать большой транспортный логистический коридор контейнерный. С одной стороны, мы будем использовать всю инфраструктуру СМП, уже созданную, мы уже на неё тратим деньги - и государственные деньги, и госкорпорации, - отметил он. - С другой стороны, это совершенно новый уровень бизнеса, совершенно новый уровень экономического позиционирования как госкорпорации «Росатом», так и всей нашей страны. И это объективная выгода для мировой экономики. Мы в этом смысле видим определенные возможные дефициты в ледокольном сопровождении, подготовили соответствующие предложения, вам сегодня представим.

Алексей Лихачёв доложил, что «наши работники ядерно-оружейного комплекса активно участвуют и в медицинских проектах, связанных с ядерной медициной, и в малых энергетических установках, то есть ЯОК стал значимой частью реализации национального проекта развития техники, технологий и научных исследований в сфере атомной энергии, который реализуется с этого года благодаря в первую очередь Вашему указу. Это тоже очень серьёзная линия развития, это большие ядерные города. И, конечно же, мы делаем всё, чтобы жизнь там, в общем, у людей тоже улучшалась».

Владимир Путин заметил: «Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с Вами поговорим с глазу на глаз».