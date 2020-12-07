«Проактивная система социальной поддержки» - правительство утвердило правила информирования граждан о положенных им льготах

Правительство РФ утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «У многих наших граждан есть право на государственную помощь. Но зачастую они даже не знают о том, что им положены льготы, выплаты или пособия. Чтобы исключить такие ситуации, правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. То есть государство будет обязано сообщать о них человеку», - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам премьера, для этого надо дать согласие на портале госуслуг. Он пояснил, что уведомления можно будет получать через «Личный кабинет» портала либо при посещении органов социальной защиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования. Таким образом, например, при рождении ребёнка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая помощь предусмотрена, если детей стало трое или четверо, или о дополнительных льготах при выходе на пенсию.

«Никаких дополнительных обращений и заявлений писать не нужно. Теперь не придётся разбираться в существующих мерах поддержки и искать то, что подходит под конкретную жизненную ситуацию. Это и есть проактивная система социальной поддержки - простая и удобная для людей, при которой получение государственных услуг не займёт много времени», - сказал Мишустин.