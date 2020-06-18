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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.20 16:55

Проблем накопилось на целый «коммунальный час»

Уборка придомовых территорий от песка и пыли, а также ремонт асфальтобетонного покрытия во дворах вновь обсудили участники «коммунального часа», который прошёл под председательством руководителя ЗАТО Владимира Евменькова.

Продолжают поступать жалобы жильцов на состояние подъездов, дворовых территорий, детских площадок. Многие уже не верят в свои управляющие компании и начинают спрашивать прямо, что нужно сделать, чтобы их сменить. С ремонтом тротуаров и дворовых проездов дело обстоит еще хуже: только ООО «Вертикаль» приступила к работам, остальные раскачиваются. Владимир Евменьков переговорил со всеми «управляшками», счёл их доводы неубедительными и пригрозил в ближайшее время привлечь прокуратуру для проверки исполнения выданных на эти работы предписаний.

Из позитивного - группа компаний «СЖКХ» за минувшую неделю провела дезинфекцию всех детских площадок, расположенных на их придомовых территориях. Обеззараживание подъездов проводят все управляющие компании в соответствии с графиками, которые они предоставили. В КРГХ попросили к предстоящему Параду Победы – 24 июня – ещё раз провести дезинфекцию детских площадок, а также обеспечить особый порядок на своих территориях, включая покос травы и украшение праздничной символикой.

Приближается час икс - тот день, в который мусороперевозочная компания «Севстрой» перейдёт на сбор отходов машинами задней загрузки. Важнейшая часть подготовки к этому процессу – реконструкция контейнерных площадок. ООО «СЖКХ» предоставила график их переоборудования, где планируют завершить все работы, как и положено, к 1 июля. Но сейчас, за две недели до срока, сделано лишь четыре площадки, на которых было меньше всего работы. Расположены они на улицах Душенова, Сафонова, Сивко.

Ещё один вопрос, который обсудили участники «коммунального часа» - предстоящий ремонттеплосетей. Как рассказал Владимир Евменьков, в течение текущего дня, скорее всего, будет заключен контракт с подрядчиком на ремонт главного ствола, ведущего от ТЦ-46. Вследствие этого 49 домов на два месяца останутся без горячей воды. Старт «холодному» сезону планируется дать 26 июня. При этом вырастит эксплуатация электроэнергии. Владимир Евменьков в очередной раз призвал энергетиков и «управляшки» пересмотреть электромеханическое хозяйство, чтобы к отключению воды не добавилось ещё и отключение света.

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