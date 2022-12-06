Студентов спрашивают о том, что влияет на их выбор места работы и жизниПроблема оттока кадров из региона становится всё более актуальной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 13:30

Проблема оттока кадров из региона становится всё более актуальной

В Мурманске завершилась научно-техническая конференция «Арктика – территория цифровизации» – совместный проект Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках первого дня конференции работодатели региона обсудили вопросы информационной безопасности и цифровизации предприятий Мурманской области в условиях импортозамещения.

Второй день был полностью посвящён вопросам подготовки кадров для цифровизации. На площадке коворкинга «Точка кипения» Мурманского государственного арктического университета прошло два круглых стола. В рамках первого – «Новые технологии обучения» – встретились работодатели и преподаватели образовательных организаций.

Открывая встречу, проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «МАГУ» Георгий Гогоберидзе отметил, что цифровизация плотно вошла во все сферы нашей жизни, поэтому необходимо не просто обучать этому направлению, а полностью перестраивать систему образования таким образом, чтобы она соответствовала текущим потребностям современных предприятий.

Представители образовательных организаций отмечали, что их студенты уже сейчас готовы работать над некоторыми проектами как специалисты, то есть выполнять заказы предприятий. Если задание интегрировано в учебную программу и не является дополнительной бесплатной нагрузкой на студентов и преподавателей, то такая совместная работа была бы выгодна обеим сторонам и помогала бы достичь общей цели – системы образования, максимально приближенной к реальным потребностям экономики.

В рамках круглого стола работодатели также продемонстрировали, как на их базе сейчас происходит процесс обучения. Так, представители Кировского филиала учебного центра «ФосАгро» продемонстрировали программу виртуальной реальности, с помощью которой сотрудники Кировского филиала АО «Апатит» проходят обязательную отработку навыков безопасного поведения на промплощадках, а также обучение и переобучение по иным компетенциям.

Следующим мероприятием стал круглый стол «Будущее цифровой трансформации» – встреча работодателей со студентами, обучающимися по IT-направлениям. Учащиеся смогли пообщаться как с крупными федеральными компаниями, так и с малым бизнесом, представляющим данную сферу в нашем регионе, и задать интересующие их вопросы о будущей профессии.

Проблема оттока кадров из региона становится всё более актуальной. Будущие выпускники не скрывали, что в настоящий момент работа в регионах с менее суровым климатом и более достойной зарплатой рассматривается ими как более привлекательная. Потребность в специалистах IT-сферы сейчас крайне большая, и у будущих выпускников достаточно высокие зарплатные ожидания. Однако, работодатели отмечали, что заработная плата – это не всё, на что стоит обращать внимание при трудоустройстве: необходимо учитывать условия труда, дополнительные бонусы от работодателя и возможность развиваться, и региональные компании и филиалы всё это также смогут обеспечить молодым специалистам, решившим остаться в регионе.

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пенсия мечты россиянина выше средней реальной пенсии по стране в 2,5 раза-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» умеренно растут, доллар США стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)В посёлке Нивский Кандалакшского района обеспечено надёжное и качественное теплоснабжение-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика