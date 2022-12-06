Проблема оттока кадров из региона становится всё более актуальной

В Мурманске завершилась научно-техническая конференция «Арктика – территория цифровизации» – совместный проект Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках первого дня конференции работодатели региона обсудили вопросы информационной безопасности и цифровизации предприятий Мурманской области в условиях импортозамещения.

Второй день был полностью посвящён вопросам подготовки кадров для цифровизации. На площадке коворкинга «Точка кипения» Мурманского государственного арктического университета прошло два круглых стола. В рамках первого – «Новые технологии обучения» – встретились работодатели и преподаватели образовательных организаций.

Открывая встречу, проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «МАГУ» Георгий Гогоберидзе отметил, что цифровизация плотно вошла во все сферы нашей жизни, поэтому необходимо не просто обучать этому направлению, а полностью перестраивать систему образования таким образом, чтобы она соответствовала текущим потребностям современных предприятий.

Представители образовательных организаций отмечали, что их студенты уже сейчас готовы работать над некоторыми проектами как специалисты, то есть выполнять заказы предприятий. Если задание интегрировано в учебную программу и не является дополнительной бесплатной нагрузкой на студентов и преподавателей, то такая совместная работа была бы выгодна обеим сторонам и помогала бы достичь общей цели – системы образования, максимально приближенной к реальным потребностям экономики.

В рамках круглого стола работодатели также продемонстрировали, как на их базе сейчас происходит процесс обучения. Так, представители Кировского филиала учебного центра «ФосАгро» продемонстрировали программу виртуальной реальности, с помощью которой сотрудники Кировского филиала АО «Апатит» проходят обязательную отработку навыков безопасного поведения на промплощадках, а также обучение и переобучение по иным компетенциям.

Следующим мероприятием стал круглый стол «Будущее цифровой трансформации» – встреча работодателей со студентами, обучающимися по IT-направлениям. Учащиеся смогли пообщаться как с крупными федеральными компаниями, так и с малым бизнесом, представляющим данную сферу в нашем регионе, и задать интересующие их вопросы о будущей профессии.

Проблема оттока кадров из региона становится всё более актуальной. Будущие выпускники не скрывали, что в настоящий момент работа в регионах с менее суровым климатом и более достойной зарплатой рассматривается ими как более привлекательная. Потребность в специалистах IT-сферы сейчас крайне большая, и у будущих выпускников достаточно высокие зарплатные ожидания. Однако, работодатели отмечали, что заработная плата – это не всё, на что стоит обращать внимание при трудоустройстве: необходимо учитывать условия труда, дополнительные бонусы от работодателя и возможность развиваться, и региональные компании и филиалы всё это также смогут обеспечить молодым специалистам, решившим остаться в регионе.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.