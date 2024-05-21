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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.24 12:30

Проблема с мошенничеством в России стоит достаточно остро - Александр Ермолин

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве выступил заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области Александр Ермолин. Он сообщил, что за 4 месяца текущего года на территории Мурманской области зарегистрировано 2123 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – это на 39,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 1520. Основную часть преступлений данной категории составляют мошенничества, число которых также увеличилось на 31,1%. Ущерб, причиненный преступными посягательствами данного вида, составил более 320 млн рублей.

«Проблема с мошенничеством в России стоит достаточно остро, зачастую в зоне риска находятся социально незащищенные категории граждан, пожилые люди, которые обладают меньшей цифровой грамотностью», – отметил Александр Ермолин.

По его словам, в настоящее время регистрируются около 12 распространенных видов мошенничеств, которые, однако, с каждым месяцем приобретают новые формы.

В настоящее время проходит чтение федеральный законопроект о проверке банковских операций доверенными лицами. Банки обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Так, доверенное лицо в течение 12 часов должно подтвердить или отклонить операцию. Инициативу поддерживают в Центральном Банке, отмечая, что новый механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких людей.

Согласно данным Центрального Банка, в России фиксируется рост объёма операций, проведённых либо без согласия клиентов, либо под влиянием обмана. Только за 2023 год мошенники похитили со счетов россиян около 15,8 млрд рублей (на 11,5% больше, чем в 2022), совершив 1,17 млн транзакций.

Как проинформировал Александр Ермолин, в целях повышения эффективности профилактической работы, направленной на предупреждение подобных преступлений, доведения до населения информации об основных способах и признаках бесконтактных хищений, а также способах защиты от них, начиная с 2023 года еженедельно по пятницам на территории области проводится единый день профилактики бесконтактных хищений. В рамках проводимых мероприятий сотрудниками всех служб и подразделений территориальных ОВД проводится размещение информационных материалов в местах массового скопления граждан, по месту жительства с гражданами проводятся профилактические беседы. Особое внимание уделяется проведению профилактических мероприятий в трудовых коллективах, а также на объектах с массовым пребыванием граждан.

Всего за истекший период текущего года сотрудниками территориальных ОМВД на районном уровне проведено более 11 тысяч профилактических бесед с гражданами, размещено более 3,5 тысячи профилактических материалов в многоквартирных жилых домах и более 300 – в частом секторе, а также более 800 материалов на объектах с массовым пребыванием граждан. Также, проведено более 260 встреч в трудовых коллективах, в том числе воинских частях, на родительских собраниях и собраниях жильцов. Особое внимание уделяется лицам пожилого возраста, инвалидам как наиболее подверженным преступным посягательствам данной категории.

Александр Ермолин от лица сотрудников УМВД поблагодарил Министерство информационной политики Мурманской области, а также министерство региональной безопасности Мурманской области за тесное взаимодействие, – в прошлом году совместно с УМВД и Прокуратурой Мурманской области разработаны информационные листовки, которые направлены для использования в УМВД Мурманской области, региональное отделение партии «Единая Россия», а также размещены в сетевых магазинах, местах общего пользования многоквартирных домов. На постоянной основе в соцсетях «Оперштаб Мурманск» размещается различная информация о подобных преступлениях. Ежегодно в рамках конкурса грантов Министерства информационной политики Мурманской области предусматриваются темы, направленные на профилактику телефонных и интернет-мошенничеств, которые реализуются ведущими СМИ региона.

В рамках взаимодействия с Министерством региональной безопасности, а также прокуратурой области разработан и реализуется комплексный план мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Указанные мероприятия систематически обновляются и дополняются.

«Результативность выполнения совместной работы мы фиксируем по увеличению числа попыток, когда преступникам не удается довести свои преступные действия до конца, так как бдительные граждане прерывают разговоры и обращаются в полицию. Ещё раз обращусь к нашим землякам, если вам поступает подозрительный звонок, сразу прервите разговор, сообщите в полицию, в банке выскажите свою обеспокоенность поступившим звонком, никогда никому не сообщайте свои персональные данные, логины и пароли, а также номера банковских карт и коды приходящих смс-сообщений», – подчеркнул Александр Ермолин.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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