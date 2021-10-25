Проблема школьников из Росляково решена

Ребятам, проживающим на улице Мохнаткина Пахта в жилом районе Росляково, больше не приходится самостоятельно добираться в школу. С середины октября до СОШ №3 (ул. Школьная, 1) и ООШ №4 (ул. Молодежная, 14) курсирует специальный автобус комитета по образованию администрации города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, его маршрут разработан с учётом времени начала и окончания уроков. Комфортабельный микроавтобус на 22 посадочных места забирает учеников в 8.00 и в сопровождении педагогов доставляет в образовательные учреждения. По окончании учебных занятий – везёт ребят обратно (в 13.30 от школы №4, в 14.00 – от школы №3). Транспорт по указанному маршруту курсирует с понедельника по пятницу.

Первая полная неделя его эксплуатации прошла в обычном режиме. К работе школьного автобуса замечаний нет. Довольны учителя, родители, а самое главное – юные пассажиры.

Маршрут организован по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. С такой просьбой обратились жители Росляково.