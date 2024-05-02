Проблема вывоза твёрдых бытовых отходов стала одной из тем встречи представителя управления Первомайского округа и жителей МКД

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина в областном центре еженедельно проходят встречи с жителями округов. Северяне обращаются с вопросами, делятся проблемами и предлагают инициативы.

Заместитель начальника управления Октябрьского округа Виктор Соколов встретился с жителями дома №80 по проспекту Ленина. Мурманчане обратились с просьбой вывезти мусор с контейнерной площадки. Обсудили также и вопросы благоустройства придомовой территории. Жители дома №80 по проспекту Ленина и дома №9 по улице Самойловой пожаловались на дерево, которое может упасть, а рядом находится газораспределительная станция.

Вывоз твёрдых бытовых отходов стал одной из тем на встрече и в Первомайском округе. Она прошла по адресу: просп. Кольский, 9. После встречи была проведена уборка контейнерных площадок, расположенных возле домов №№ 3 и 11 по проспекту Кольскому. Северяне попросили убрать складированный снег возле дома №1 по проспекту Кольскому, а также сделать ливневую канализацию на съезде с проезжей части улицы Капитана Орликовой к домам №№5, 9 и 11, так как со слов жителей летом при обильных осадках происходит подтопление придомовой территории.

Глава Ленинского округа Андрей Костин пообщался с жителями дома № 17 по улице Чумбарова-Лучинского. Сразу после встречи удалось оперативно вывезти складированный снег с придомовой территории. Жители дома обратились и с другими просьбами – отремонтировать ливневую канализацию со стороны фасада дома; покрасить газовый трубопровод; заменить покрытия козырьков над входами в подъезды №№2 и 3; заменить оконные блоки в подъезде №3; установить капельник на козырёк над входом в подъезд №4. Мурманчане попросили также восстановить отмостки возле дома и ликвидировать провал грунта со стороны главного фасада дома.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27265&page=1