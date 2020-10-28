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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.20 17:10

Проблемные объекты в Мурманской области стали предметом обсуждения на онлайн-штабе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме онлайн провёл заседание областного штаба по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта в рамках реализации национальных проектов, государственных, региональных и муниципальных программ. В нём приняли участие главы администраций муниципальных образований и представители профильных ведомств.

Как сообщил заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, на сегодняшний день из 104 объектов капитального строительства и ремонта на 76 подрядчики укладываются в установленные сроки.

Тем не менее, по ряду строек зафиксированы нарушения сроков. Именно эти проблемные объекты стали предметом обсуждения на онлайн-штабе.

Как было отмечено на заседании, своевременное исполнение работ срывается по различным причинам, чаще всего объективным. Большое негативное влияние на ситуацию оказала пандемия CoVID-19: у подрядчиков неоднократно затягивались сроки поставок стройматериалов, были трудности с привлечением рабочей силы, особенно иностранной.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, особые усилия и регион, и муниципалитеты прилагают к завершению объектов, строящихся и реконструируемых в рамках нацпроектов. Так, беспокойство вызывали сроки сдачи нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Апатитах. Однако глава городской администрации Николай Бова заверил, что готовность ФОКа составляет 95%, завершаются отделочные работы. По его словам, контроль подрядчика ведётся в ручном режиме, представители администрации ежедневно бывают на объекте.

Губернатор особо отметил, что область, несмотря ни на что, не сокращала и не сокращает финансирование строительства, и призвал муниципалитеты в особо сложных случаях напрямую обращаться за помощью к региону.

«Если вы видите какие-то сложности, эту сложность надо начинать решать. Если по каким-то причинам упёрлись в стену – тогда подключайте меня. Я всех прошу на оперативных совещаниях и так далее поднимать проблемы, если они имеют место, не замалчивать их. Давайте мобилизуемся и найдём те решения, которые нам необходимы, чтобы все без исключения объекты завершить. Для нас каждый объект важен», – подчеркнул Андрей Чибис.

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