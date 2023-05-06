Проблемные вопросы есть, они все взяты «на карандаш», будем решать их сообща: Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Заозерск

В городе морской доблести глава регионального парламента провёл урок мужества для учеников 4 класса школы №289. Занятие было посвящено истории появления Георгиевской ленточки, ее значению в современном мире.

Также Сергей Дубовой осмотрел учебный корпус образовательного учреждения. В прошлом году здесь капитально обновлены кровля и фасад, крыльцо, отмостки и гидроизоляция цоколя, сделан косметический ремонт в спортивном и обеденном залах, благоустроена прилегающая уличная территория, обновлена материально-техническая база и учебный фонд, закуплена мебель для центра детских инициатив. С руководителем школы парламентарий обсудил продолжение ремонтных работ, но уже в первом корпусе образовательного учреждения, где обучаются дети с 1 по 11 классы. Отмечалось, что в первую очередь необходимо отремонтировать кровлю и холл здания. В настоящее время готовится уточненная смета на ремонт.

Спикер встретился с коллективом детского сада «Сказка». В дошкольном учреждении – порядка девяноста сотрудников и трёхсот воспитанников. Детский сад давно работает по направлению «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», также есть группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В ходе встречи Сергей Дубовой рассказал о социально-экономическом развитии региона, подробно остановился на преобразованиях в Заозерске и дальнейших планах по благоустройству города, выслушал и взял на контроль предложения работников детского сада.

В местной общественной приёмной партии «Единая Россия» глава регионального парламента провёл приём граждан. В центре внимания – вопросы досрочного выхода на пенсию, возможности открытия филиалов высших и средних учебных заведений в ЗАТО, регулярной транспортировки детей с ограниченными возможностями здоровья в специализированное учебное заведение.

Подводя итог рабочей поездки, Сергей Дубовой отметил:

— Сегодня с главой ЗАТО Заозерск Алексеем Пеньшиным посетили ряд учреждений, осмотрели общественные пространства и дворовые территории. В городе активно идет преобразование и это заметно. В ближайшее время будут снесены аварийные ветхие здания – старый бассейн и два многоквартирных дома, продолжатся работы по благоустройству. Проблемные вопросы есть, они все взяты «на карандаш», будем решать их сообща.

В завершение парламентарий поздравил с наступающим Днём Победы участника Великой Отечественной войны Наталью Стефановну Горбатюк. На войну она была призвана в четырнадцать лет. Наталья Стефановна участвовала в Курской битве, получила ранение. В 1944 году с советскими войсками дошла до Прибалтики.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27765/