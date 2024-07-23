Проблему неплатежей за ЖКУ поможет решить исполнительная надпись

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесёт в нижнюю палату законопроект, предполагающий использование исполнительной надписи для взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Об этом Пахомов сообщил «Ведомостям», предоставив текст инициативы и пояснительную записку к нему.

Авторы инициативы уверены, что она решит проблему неплатежей за ЖКУ, которая «всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ». Долги россиян за коммуналку по итогам первого квартала 2023 года составляли почти 900 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту, призванному повысить платежную дисциплину.

Депутаты предлагают заняться взысканием долгов без суда, с помощью так называемой надписи нотариуса. Инициативой предложено возложить обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи, уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования (оно содержит в том числе сумму и срок для взыскания).

Согласно тексту законопроекта, нотариус сможет совершить исполнительную надпись при условии, если должник, по данным ЕГРН, является собственником или пользователем квартиры, в которой возникла задолженность. Также он может предоставить доказательство, подтверждающее факт исполнения нарушенного обязательства.

Управляющим компаниям такая инициатива понравится. Вице-президент ассоциации «Новое качество» Олег Монахов сказал «Ведомостям», что опрос представителей УК показал: 80% из них считают, что механизм исполнительной надписи нотариуса упростит процесс взыскания и существенно сократит его срок.