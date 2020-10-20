Сегодня в Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области – главного государственного жилищного инспектора Зинаиды Разживиной о деятельности ГЖИ за истекший период 2020 года.

В частности, отмечено уменьшение количества нарушений при передаче технической и иной документации в случае прекращения управляющими организациями деятельности, минимизирована проблема выставления «двойных квитанций». Кроме того, организация работы «горячей линии» в новом формате позволила оперативно реагировать на возникающие вопросы граждан.

Парламентарии так же ознакомились с докладом министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского о результатах деятельности регионального министерства за прошлый год и текущий период 2020 года.

Прозвучало, что в настоящий момент строительно-монтажные работы ведутся на нескольких десятках объектов: от областного центра до отдаленных населенных пунктов. В Краснощелье возводится новое здание фельдшерско-акушерского пункта, заключены контракты и уже начались строительно-монтажные работы четырех дошкольных учреждений. Кроме того, в Североморске строится новая современная школа, рассчитанная на 1200 мест. Готовятся к открытию спортивные сооружения - катки и бассейны.

- Сегодня мы постарались в комплексе охватить содержание нашего жилья, эксплуатацию наших домов, - отметил Максим Белов. - Депутаты высказали ряд своих предложений и замечаний по работе структур. Мы понимаем, что проблему ЖКХ в Мурманской области одно ГЖИ решить не может, так как они занимаются следствием проблемы, а причина - большая изношенность жилфонда. Поэтому мы уделили особое внимание состоянию жилфонда и постарались вместе с профильным министерством разобраться, как нам ускорить темпы капитального ремонта наших домов.