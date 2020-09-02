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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 10:15

Проблемы рыбохозяйственного комплекса региона обсудили на встрече губернатора Андрея Чибиса с рыбопромышленниками

Развитие рыбохозяйственного комплекса региона обсудили накануне на совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса с рыбопромышленниками Мурманской области. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, директора рыболовецких и рыбопромышленных компаний, руководители объединений.

Главным вопросом повестки стала выработка региональной позиции по предложению ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) федеральному правительству по дальнейшему реформированию рыбохозяйственного комплекса России. Среди предложенных мер – обеспечение мощности строящегося флота 100% инвестиционными квотами; ограничение освоения квот в исключительной экономической зоне России для судов, построенных в РФ, возраст которых превышает 30 лет; проведение новых аукционов по квотам на наиболее ценные ресурсы с обязательством по строительству судов; ужесточение критериев применения льготных налоговых режимов.

«Предложения серьёзные и затрагивают интересы практически всех рыбодобывающих предприятий. Необходимо обсудить их целесообразность и определить ключевые моменты в этих предложениях, их влияние на социально-экономическую ситуацию в Мурманской области для формирования обоснованной позиции по ним», – сказал Андрей Чибис, открывая совещание.

В рамках встречи участники представили аргументы как за, так и против предложений, а также поблагодарили губернатора за поддержку, готовность услышать мнение всех сторон и выработать оптимальное совместное решение.

«Сегодня мы можем увидеть, что строительство судов, даже уже заложенных, под которые получены квоты, запаздывает на срок от полугода до года и выше. В момент, когда могли бы достроить судно и оно начало бы отрабатывать инвестиционную квоту, это судно ещё не построено, кредиты действуют, и должны выплачиваться проценты. В этих случаях инвестиционная квота не отрабатывает себя, мы видим, что отечественные судостроительные компании не справляются с объёмом строительства, который заявлен под инвестиционные квоты, не могут отстроить то, что заложено, а РРПК предлагает дать им дополнительные проценты инвестиционных квот. Поэтому не все рыбопромышленники поддерживают предложения», – пояснил Дмитрий Филиппов.

Кроме того, по словам вице-губернатора, практически все прибрежные компании региона не могут взять кредиты или найти средства, чтобы построить корабли. В рамках предложений РРПК квоту из общего объёма у таких компаний также могут забрать – для региона это будет означать потерю порядка тысячи рабочих мест в 40 компаниях прибрежного флота, вылов которых составляет около 49 тысяч тонн рыбопродукции в год, которая приходит на российский берег.

Тем не менее, в настоящее время разными рыбопромышленными компаниями региона строится 25 новых кораблей.

«Тем, кто строит суда, дополнительные инвестиционные квоты выгодны, потому что на сегодняшний день инвестиционная квота, которая выделяется на одно вновь построенное судно, позволяет ему отработать в лучшем случае 2 месяца в году. А остальные 10 месяцев – за счёт собственной квоты, или вынужденный простой. Надо смотреть, окупят ли себя вновь построенные корабли, имея только инвестиционную квоту в дальнейшем. В противном случае строить суда невыгодно. Мы попросили губернатора при принятии решения исходить из экономических показателей, что получит регион, консолидированный бюджет области в одном и другом случае. Если это пойдёт на пользу региону – надо придерживаться этой оптимальной позиции», – отметил генеральный директор ЗАО «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный.

По итогам встречи правительство региона подготовит подробное экономическое обоснование и обращение в адрес федерального правительства.

«Мы выслушали позицию рыбопромышленников, совместно подготовим предложения с точки зрения выгоды для региона, проведем еще одну встречу и после этого отправим документы в правительство Российской Федерации», –  пояснил Дмитрий Филиппов.

В рамках встречи также обсудили ситуацию с прибрежным рыболовством в связи с письмом о недопустимости производства на прибрежных судах продукции, которое Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району направило в ассоциации рыбопромышленников.

«В Мурманской области прибрежное рыболовство в последние годы набирало обороты – именно прибрежные рыболовы поставляют охлажденную рыбу на береговые рыбофабрики и в магазины. Федеральное законодательство не предусматривает возможность завоза готовой продукции, это значит, что нельзя её обезглавливать и потрошить, но формально эти нормы в законе 166-ФЗ чётко не прописаны. Также в законе не сказано, что какая-то первичная переработка допустима, но логически и технологически непотрошёная треска сюда просто не доедет.  Поэтому эту норму надо предусмотреть в законе, сделать так, чтобы не было разночтений. Мы договорились в том числе с погрануправлением, что начнём прорабатывать эти механизмы, а до этого обойдёмся разъяснениями, кардинальных мер и штрафов применять не будем. Изменения в федеральное законодательство – процесс длительный, а у нас уже идёт заявочная кампания на квоты с 1 по 20 сентября. На правительственной комиссии внесём на рассмотрение вопрос, чтобы приступить к законотворческой деятельности. Срок очень сжат – 20 дней», – пояснил Дмитрий Филиппов.

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