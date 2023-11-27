Проблемы, с которыми обращаются мурманчане в администрацию, чаще всего касаются содержания и благоустройства придомовой территории

В Мурманске продолжаются встречи глав округов с жителями областного центра, инициированные главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным. На прошедшей неделе в каждом из округов состоялись по две встречи. Проблемы, с которыми обращались мурманчане, чаще всего касались содержания и благоустройства придомовой территории. Многие вопросы были решены оперативно.

Жители дома №9 по улице Гвардейской обратились к главе Октябрьского округа Андрею Здвижкову с несколькими просьбами. В их числе – замена ограждения палисадников рядом с домом, обустройство детской площадки во дворе, удаление надписи со стены дома, замена деревянных оконных блоков в подъезде. Во встрече приняли участие депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба и региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Дмитрий Шаповалов. Дмитрий Шаповалов побеседовал и с жителями дома на ул. Радищева, №15, которых беспокоят ямы на дороге. Обращения взяты в работу.

Николай Зикеев, глава Первомайского округа, встретился с жильцами дома №36 по ул. Баумана. Северяне пожаловались на плохую расчистку придомовой территории от снега и недостаточную противогололедную обработку, а также на снежный накат, образовавшийся на лестнице, которая ведёт к дому №119 по просп. Кольскому.

На следующий день после встречи работы по расчистке проезда и лестницы были проведены УК «Мурманремстрой». Также ликвидирована свалка автомобильных шин в районе дома №32 по ул. Бондарной.

На встрече по адресу ул. Достоевского, №12 жители задали вопросы о благоустройстве территории главе округа, а также депутату Совета депутатов города Мурманска Андрею Савенкову и региональному координатору федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Андрею Шишко.

Ранее мурманчане обратили внимание на отсутствие освещения на вновь установленных опорах наружного освещения на дворовой территории вдоль домов №№17, 19, 21/4 по ул. Фрунзе. Работы были выполнены, освещение работает.

Глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Залесный встретились с жителями дома №7/2 по просп. Героев-североморцев. Мурманчане пожаловались на отсутствие наружного освещения придомовой территории, обратили внимание на начисления по общедомовым приборам учета. Кроме того, жильцы дома обратились с просьбами о модернизации контейнерной площадки, косметическом ремонте подъезда, установке датчиков движения на лестничных клетках, ремонте асфальтобетонного покрытия дворового подъезда, восстановлении ограждений зеленых зон.

После встреч на прошлой неделе в соцсетях главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина в комментариях житель Ленинского округа оставил просьбу спилить ветку, которая бьет в окно. Управляющая компания за два года не смогла этого сделать. Теперь проблема решена: проведена обрезка дерева.

Ещё одна встреча состоялась по адресу ул. Туристов, 31. Вместе с главой округа с жителями пообщалась депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Лычкина. Вопросы мурманчан касались содержания придомовой территории в зимний период, уборки лестничных клеток в подъездах, складирования снега на придомовой территории и ремонта домофонов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26187&page=1