По инициативе портовиков проверено качество воды в роднике Фадеев ручей в Мурманске и установлен информационный указательСистема здравоохранения региона готова к подъёму простудных заболеваний и коронавируса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.23 13:00

Проблемы, с которыми обращаются мурманчане в администрацию, чаще всего касаются содержания и благоустройства придомовой территории

В Мурманске продолжаются встречи глав округов с жителями областного центра, инициированные главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным. На прошедшей неделе в каждом из округов состоялись по две встречи. Проблемы, с которыми обращались мурманчане, чаще всего касались содержания и благоустройства придомовой территории. Многие вопросы были решены оперативно.

Жители дома №9 по улице Гвардейской обратились к главе Октябрьского округа Андрею Здвижкову с несколькими просьбами. В их числе – замена ограждения палисадников рядом с домом, обустройство детской площадки во дворе, удаление надписи со стены дома, замена деревянных оконных блоков в подъезде. Во встрече приняли участие депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба и региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Дмитрий Шаповалов. Дмитрий Шаповалов побеседовал и с жителями дома на ул. Радищева, №15, которых беспокоят ямы на дороге. Обращения взяты в работу.

Николай Зикеев, глава Первомайского округа, встретился с жильцами дома №36 по ул. Баумана. Северяне пожаловались на плохую расчистку придомовой территории от снега и недостаточную противогололедную обработку, а также на снежный накат, образовавшийся на лестнице, которая ведёт к дому №119 по просп. Кольскому.

На следующий день после встречи работы по расчистке проезда и лестницы были проведены УК «Мурманремстрой». Также ликвидирована свалка автомобильных шин в районе дома №32 по ул. Бондарной.

На встрече по адресу ул. Достоевского, №12 жители задали вопросы о благоустройстве территории главе округа, а также депутату Совета депутатов города Мурманска Андрею Савенкову и региональному координатору федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Андрею Шишко.

Ранее мурманчане обратили внимание на отсутствие освещения на вновь установленных опорах наружного освещения на дворовой территории вдоль домов №№17, 19, 21/4 по ул. Фрунзе. Работы были выполнены, освещение работает.

Глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Залесный встретились с жителями дома №7/2 по просп. Героев-североморцев. Мурманчане пожаловались на отсутствие наружного освещения придомовой территории, обратили внимание на начисления по общедомовым приборам учета. Кроме того, жильцы дома обратились с просьбами о модернизации контейнерной площадки, косметическом ремонте подъезда, установке датчиков движения на лестничных клетках, ремонте асфальтобетонного покрытия дворового подъезда, восстановлении ограждений зеленых зон.

После встреч на прошлой неделе в соцсетях главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина в комментариях житель Ленинского округа оставил просьбу спилить ветку, которая бьет в окно. Управляющая компания за два года не смогла этого сделать. Теперь проблема решена: проведена обрезка дерева.

Ещё одна встреча состоялась по адресу ул. Туристов, 31. Вместе с главой округа с жителями пообщалась депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Лычкина. Вопросы мурманчан касались содержания придомовой территории в зимний период, уборки лестничных клеток в подъездах, складирования снега на придомовой территории и ремонта домофонов.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26187&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: с 14 по 20 ноября в магазинах Мурманской области цены на куриные яйца выросли больше чем на 10%-PRO Валюту (16+)Рубль снижается к бивалютной корзине под влиянием дешевеющей нефти и негатива на мировых рынках капитала-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Проблемы, с которыми обращаются мурманчане в администрацию, чаще всего касаются содержания и благоустройства придомовой территории-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика