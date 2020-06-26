Проблемы, связанные с авианосцем «Адмирал Кузнецов», продолжаются

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» с компанией «Оргэнергострой», сообщил РИА «Новости» глава корпорации Алексей Рахманов.

ОСК расторгла 21 мая подобный контракт с компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» («И.И.С.») из-за того, что та, по мнению заказчика, не исполняла свои обязательства.

«Заключён новый контракт на строительство сухого дока, в том числе для ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов», с компанией «Оргэнергострой». Условия те же - начало докования «Кузнецова» - лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику (ВМФ РФ) в 2022 году», - сказал Рахманов.

Кроме того, отметил он, предыдущий подрядчик должен отчитаться за выделенный аванс в 2,6 миллиарда рублей «в полном объёме».