Пробный заплыв «моржей» через Кольский залив состоялся

Подготовка к одному из самых ярких спортивных событий года активно продолжается. Сегодня прошёл пробный заплыв в преддверии фестиваля «Гольфстрим».

В тренировке приняли участие 8 пловцов. Они не только попробовали свои силы в холодных мурманских водах, но и отработали технику безопасности, а также изучили особенности течения. На берегу и в воде состояние спортсменов обязательно контролируют спасательные службы, готовые прийти на помощь в любую минуту.

Пробный заплыв — важная часть подготовки к традиционному городскому фестивалю. Его главная цель — обеспечить безопасность пловцов во время состязаний, поэтому любые риски могут стать серьёзным поводом для переноса события. Так случилось во время первой попытки тренировки на воде, когда вблизи линии старта были замечены морские животные.

На сегодняшний день на участие в заплыве заявились 47 спортсменов из 10 регионов страны. Среди них — призеры Чемпионатов Мира по зимнему и ледяному плаванию, рекордсмены Мира, Европы, России по этому виду спорта. Они поборются за главный приз — 100 тысяч рублей.

Напомним, культурно-спортивный праздник «Гольфстрим» состоится 31 августа в районе Кольского моста. Торжественное открытие в 16.00. Самым зрелищным событием традиционно станет забег спортсменов и жителей по мосту. Будет организована ярмарочная торговля «Арктическая кухня». Также мурманчане и гости праздника увидят историческое многоборье эпохи Средневековья.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28339&page=1