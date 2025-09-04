Пробный заплыв: в Мурманске продолжается подготовка к проведению открытого заплыва «Гольфстрим»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера утром специалисты профильных комитетов администрации города Мурманска совместно с представителями правоохранительных органов и спасательных служб провели выездное рабочее совещание на берегу Кольского залива. В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения безопасности спортсменов и прочие организационные моменты предстоящего мероприятия.

Также в рамках подготовки с участием нескольких атлетов был проведён пробный заплыв. Температура воды составила 8–9 градусов Цельсия. Пловцы оценили состояние воды, а спасательные службы отработали методы обеспечения безопасности участников. Всего на водной дистанции будут задействованы 60 спасателей, готовых оперативно оказать помощь в случае необходимости.

Заплыв на дистанцию 1200 метров через Кольский залив является одним из самых экстремальных и зрелищных соревнований ежегодного спортивного праздника. Главный приз состязаний составляет 100 тысяч рублей. На участие заявился уже 31 спортсмен из 7 городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других.

В предыдущие годы лучшее время заплыва через Кольский залив показали Елена Булохова (14 минут 9 секунд, 2022 год) и Владислав Сапожников (14 минут 12 секунд, 2023 год).

Фестиваль спорта «Гольфстрим» пройдёт в Мурманске 14 сентября. Церемония открытия начнётся в 12.00.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30764&page=1