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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.22 10:15

Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить

Правительство РФ предлагает увеличить с одного года до двух лет срок выбора гражданином вида разрешенного использования земельного участка, полученного в рамках программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики». Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Как пишет pnp.ru, в первом чтении документ был принят на заседании 5 апреля. Тогда замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков рассказал, что на Дальнем Востоке программа действует с 2016 года, а в Арктической зоне — с 2020 года. Наиболее востребованными регионами, по его словам, стали Приморский край и Сахалинская область и в большинстве случаев гектар предоставляется для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства и предпринимательской деятельности.

Сейчас на выбор вида использования земельного участка отводится один год. Этого времени недостаточно, учитывая длительность процесса внесения в правила землепользования и застройки изменений, инициируемых пользователями «дальневосточных гектаров», указано в пояснительной записке.

Также законопроектом предусмотрена отмена обязанности гражданина предоставлять декларацию об использовании земельного участка и возможность строительства жилья при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

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