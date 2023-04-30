Процент совпадения диагнозов, поставленных сотрудниками скорой медицинской помощи Мурманской области, составляет более 98%

За 2022 год на региональную станцию скорой медицинской помощи поступило около 230 тысячи обращений. Сотрудники скорых выполнили более 185 тысяч выездов и оказали помощь более 190 тысячам человек. За минувший год бригады успешно провели 44 реанимации и тромболитическую терапию 64 пациентам.

Итоги ушедшего года были озвучены в конце недели на торжественном мероприятии, посвящённом профессиональному празднику экстренной службы.

Благодарственными письмами губернатора и Министерства здравоохранения Мурманской области отмечены 10 коллективов подстанций из городов и районов региона.

Почётной грамотой губернатора Мурманской области награждены Лариса Адамович, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи, и Евгений Лениц, слесарь по ремонту автомобилей.

Ещё 14 сотрудников скорой медицинской помощи награждены Почётными грамотами и Благодарностями от Министерства здравоохранения и Мурманской областной Думы. Это фельдшеры, водители, диспетчеры. Особые слова признательности за верность профессии прозвучали в адрес ветеранов экстренной службы.

«Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на передовой медицинской помощи. Это праздник тех, от чьей скорости и реакции зависит здоровье, а зачастую и жизнь многих людей. Благодарю каждого за профессионализм, самоотдачу, самоотверженность. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, исполнения надежд», – поблагодарил коллег за работу заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в Мурманской области служба скорой помощи появилась в 1928 году. Тогда в штате числилось 8 сотрудников, за год было выполнено 300 вызовов.

В настоящее время областная станция скорой медицинской помощи представлена 10 подстанциями и 16 постами СМП, расположенными на территории муниципальных образований региона, а также в труднодоступных населенных пунктах. В её структуре 79 выездных бригад.

Здесь трудятся 56 врачей, 640 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, 319 водителей.

Областная станция скорой медицинской помощи оснащена 214 автомобилями, 43 из которых – реанимобили, предназначенные для реанимации и интенсивной терапии, мониторинга и медицинской эвакуации больных и пострадавших.

Фото: https://gov-murman.ru