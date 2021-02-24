Процент уборки улично-дорожной сети, дворов и тротуаров региона превышает 95%

Одним из основных в повестке оперативного совещания в правительстве Мурманской области остается вопрос качества содержания территорий муниципальных образований в зимний период. О ситуации на сегодня доложил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

В большинстве муниципалитетов расчистка территорий практически завершена: процент уборки улично-дорожной сети, дворов и тротуаров превышает 95%. О положительной динамике проводимой работы свидетельствует снижение количества жалоб на горячую линию ЖКХ.

Для оперативной уборки территорий задействовано 714 единиц техники, общее количество персонала – 2858 человек, плюс 200 человек привлечено для общественных полезных работ.

Существенное влияние на повышение качества уборки оказывает система мониторинга уборки территорий. На сегодняшний день система полноценно функционирует и муниципалитеты используют ее для организации деятельности предприятий в сфере ЖКХ.

Централизованный контроль процессов, связанных с качественным содержанием территорий муниципалитетов, осуществляется соответствующим оперативным штабом.

«В целом мы видим достаточно эффективную работу местных администраций по приведению в надлежащее состояние территорий, за которые они несут прямую ответственность», – подвел итоги прошедшей недели Алексей Лыженков.

Вместе с тем, как отметил глава ведомства, в фокусе внимания министерства остаются Кандалакша, Зареченск и Заозерск, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.