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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 10:00

Процент законтрактованных работ и размещенных электронных аукционов на выполнение работ, предусмотренных краткосрочным планом на 2024 год, самый высокий за весь период реализации региональной программы капремонта МКД

В 2023 году региональным оператором выполняются услуги и работы по капитальному ремонту в 351 доме по 584 видам строительно-монтажных работ в 16 муниципалитетах региона. Общая стоимость работ – 3,8 млрд рублей, из которых почти половина средств, а именно 1,7 млрд рублей, выделено из областного бюджета, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Подробнее о ходе работ на оперативном совещании вчера доложила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На данный момент региональным оператором выполнено 300 видов работ в 178 домах. Это порядка 70% от запланированного объёма на этот год.

Так, уже завершены работы по капитальному ремонту 27 фасадов, 46 крыш, 13 подвалов, 12 фундаментов, 203 внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения, в том числе проведена замена 24 теплообменников и модернизация индивидуальных тепловых пунктов.

«Уже произведена замена 80 теплопунктов, которые планировалось заменить до конца 2023 года. Замена произошла в 78 многоквартирных домах в Мурманске в рамках программы перехода на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе на общую сумму 200 миллионов рублей за счёт средств областного бюджета», – пояснила Юлия Барсукова.

Также Фонд капитального ремонта Мурманской области заключил договор на замену 156 единиц лифтов в 79 домах общей стоимостью 376 млн рублей. Из них 23 лифта в 14 домах в Мурманске по графику работ будут заменены в 2023 году, а оставшиеся запланировано заменить и ввести в эксплуатацию в марте – апреле 2024 года.

На 2024 год в Мурманской области уже запланированы работы в 102 домах по 284 видам строительно-монтажных работ на общую сумму 1,35 млрд рублей.

«Хочется отметить, что общее количество домов и работ в 2024 году будет определено после утверждения бюджета на следующий год. Тем не менее на данный момент процент законтрактованных работ и размещенных электронных аукционов на выполнение работ, предусмотренных краткосрочным планом на 2024 год, самый высокий за весь период реализации региональной программы капремонта», – отметила Юлия Барсукова.

«В проекте бюджета, который мы сейчас обсуждаем с коллегами из Мурманской областной Думы, заложены дополнительные средства на увеличение программы капремонта. До конца текущей недели будут определены дополнительные дома, которые необходимо отремонтировать в следующем году. Этот момент мы решим, после чего можете приступать к работам. Надеюсь, что они будут выполняться также опережающими темпами – это очень важно», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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