Процесс госрегистрации компаний становится проще: с 25 ноября будут действовать новые формы документов

ФНС России опубликовала приказ с новыми формами документов, которые подают для государственной регистрации юридических лиц. Он вступает в силу 25 ноября 2020. По сравнению с действующим приказом форм станет меньше – 7 вместо 12. Некоторые из них объединят в одну. Появится форма заявления № Р13014. Её нужно будет использовать, чтобы зарегистрировать поправки к учредительному документу, изменения сведений о компании в ЕГРЮЛ, решение ООО применять типовой устав, исправление ошибки в заявлении, которое подали ранее.

Поля «почтовый индекс» останутся в прошлом. Указывать место нахождения юридического лица, а также адрес нужно будет, опираясь на сведения из государственного реестра адресов.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, изменятся некоторые требования к составлению документов. Например, при заполнении форм вручную можно будет использовать чернила черного, фиолетового или синего цвета. Сейчас допустим только черный цвет. Контактный телефон нужно будет указывать без скобок, а если он российский, то всегда с «+7». Сейчас в образцах заполнения есть скобки, а стационарный телефон начинается с «8». Откажутся и от запрета двусторонней печати.