Процесс пошёл - заявление на перевод трудовой книжки в электронный формат написал каждый шестой сотрудник

Переход на электронные трудовые книжки начнется в 2021 году. Для ныне работающих переход добровольный и выполняется по личному заявлению. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у официально трудоустроенных россиян, будут ли они переводить трудовую книжку в электронный формат.

Более половины сотрудников утверждает, что не будет переводить трудовую книжку в электронный формат (53%). Основные опасения россиян вызваны вопросами защиты персональных данных и сохранности информации.

В декабре 2019 года перевести трудовую книжку в электронный формат хотел каждый третий. По факту же заявление о переходе написали 16% работающих россиян, еще 14% планируют сделать это. 17% затрудняются принять решение.

Чаще всего на нововведение откликаются россияне 25-34 лет и граждане с доходом от 80 тысяч рублей (по 19% из них уже написали заявление).