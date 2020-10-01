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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.20 16:30

Процесс рекультивации помётохранилища птицефабрики «Снежная» находится на контроле правительства Мурманской области

Процесс рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» находится на постоянном контроле. 30 сентября состоялся очередной совместный выезд сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и муниципального казенного учреждения «ХЭС Кольского района» к месту проведения работ, предусмотренных в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология».

«Рекультивация помётохранилища «Снежной» на постоянном контроле правительства региона. Результаты рейдов от коллег мы получаем сразу же, и надо отметить, что сейчас подрядчик – «ГК «ЕКС» – работает согласно графику. Уже получена необходимая разрешительная документация, производится анализ проб стоков из карт пометохранилища, идет подготовка территории под строительную площадку, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

На площадке работает техника, завершается выторфовка и обратная засыпка привозным грунтом, идёт благоустройство и ограждение территории.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, работы по рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» выполняются в рамках муниципального контракта от 15.06.2020 № 99, заключенного между МКУ «ХЭС Кольского района» (заказчик) и АО «ГК «ЕКС» (подрядчик).

Общая стоимость работ в 2020-2022 гг. составляет 461,6 млн рублей.

В течение указанного периода подрядчику предстоит построить ЛЭП до объекта, закупить и смонтировать природоохранное оборудование по очистке и обеззараживанию накопленных отходов на помётохранилище, очистить, обеззаразить и обезвредить более 200 тыс. тонн отходов куриного помёта IV класса опасности, после откачки отходов произвести засыпку образовавшихся котлованов привозным и местным грунтом, осуществить вертикальную планировку и благоустройство территории.

В процессе проведения работ будет обеспечен экологический мониторинг состояния и изменения параметров окружающей среды на объекте.

 

 

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