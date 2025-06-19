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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 18:00

Продавцом исполнено предупреждение Мурманского УФАС России

Служба получила подтверждение исполнения предупреждения.

Напомним, ранее Мурманское УФАС России рассмотрело обращение предпринимателя на действия своего конкурента. Из заявления следовало, что на торговой площадке «Wildberries» продавец реализовывал чулочно-носочные изделия под видом компрессионных чулок. Заявленные характеристики товара ошибочно формировали представление о товаре как о компрессионном медицинском трикотаже.

Действия продавца, по мнению заявителя, были направлены на введение в заблуждение относительно качества и потребительских свойств товара.

Ведомство усмотрело в действиях предпринимателя признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдало предупреждение.

Продавец исполнил предупреждение в установленные срок — товарную карточку с платформы удалил, а реализацию указанной продукции полностью прекратил.

По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов.

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