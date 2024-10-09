Продавцы, ИТ-специалисты и медики – в ком ещё нуждаются работодатели Мурманской области в октябре

Наиболее выраженный спрос на данный момент в Мурманской области держится специалистов в сфере розничной торговли. В случае продавцов, кассиров и других работников ритейла местным работодателям не хватает более 1,2 тысячи специалистов. По сравнению с прошлым годом местные компании нарастили спрос на них на 31%.

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда Мурманской области за последний месяц и выяснили, работники из каких сфер остаются на пике востребованности у местных работодателей.

Аналитика показывает, что за последние 30 дней мурманские работодатели искали более 6 тысяч новых работников. Это превышает прошлогодний спрос на 4%.

Наиболее выраженный спрос на данный момент в Мурманской области держится специалистов в сфере розничной торговли. В случае продавцов, кассиров и других работников ритейла местным работодателям не хватает более 1,2 тысячи специалистов. По сравнению с прошлым годом местные компании нарастили спрос на них на 31%.

На втором месте по спросу у местных работодателей – ИТ-кадры. Компании искали на 23% больше таких работников, чем в 2023 году. Также на 18% выросла потребность в медиках и фармацевтах.

При этом работодатели Мурманской области уронили спрос на специалистов в сфере страхования и в секторе безопасности – такие кадры стали искать на 39% реже, чем в 2023 году. Также на 30% стало меньше вакансий для специалистов по закупкам, на 29% – для сельхозработников (наглядно на диаграмме).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/