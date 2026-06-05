Продавцы, курьеры и менеджеры по продажам вошли в число самых востребованных специалистов в Мурманской области

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали более 3,2 тысячи вакансий, открытых в Мурманской области в мае 2026 года, и выяснили, какие кадры чаще всего искали работодатели.

Топ-10 самых востребованных специалистов в Мурманской области по итогам мая 2026 года возглавили продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — работодатели открыли для них более 300 вакансий, что составляет 11% от общего числа предложений о работе в регионе. Медианная предлагаемая зарплата для них достигла 69,8 тысячи рублей, а диапазон предложений находился в пределах от 54,4 тысячи до 90 тысяч рублей.

На втором месте расположились курьеры — более 300 вакансий (11%) с медианной зарплатой 190 тысяч рублей и вилкой от 111,1 тысячи до 250,2 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров менеджеры по продажам и работе с клиентами — более 200 вакансий (6%), где медианная зарплата составила 90 тысяч рублей при диапазоне от 57,5 тысячи до 150 тысячи рублей.

Также в десятку наиболее востребованных специалистов вошли разнорабочие — около 200 вакансий (6%) с медианной зарплатой 102 тысячи рублей и диапазоном от 62,3 тысячи до 165 тысяч рублей. Для водителей и экспедиторов работодатели открыли более 150 вакансий (5%), предлагая медианную зарплату в размере 137,5 тысячи рублей при вилке от 62,3 тысячи до 240 тысяч рублей. Поварам, пекарям и кондитерам было доступно более 150 предложений о работе (5%) с медианной зарплатой 75,4 тысячи рублей и диапазоном от 63,5 тысячи до 120 тысяч рублей. Для машинистов разместили более 100 вакансий (4%), где медианная зарплата достигла 181,3 тысячи рублей при вилке от 83 тысяч до 255 тысяч рублей.

Электромонтажникам, электромонтерам и техникам-электрикам работодатели предлагали более 100 вакансий (3%) с медианной зарплатой 98,4 тысячи рублей, при этом диапазон предложений составлял от 71,5 тысячи до 170 тысяч рублей. Для бухгалтеров было открыто сотни предложений о работе (3%), медианная зарплата составила 84,7 тысячи рублей при вилке от 62,5 тысячи до 117 тысяч рублей. Замыкают рейтинг слесари и сантехники — около 100 вакансий (3%) с медианной зарплатой 92 тысячи рублей и диапазоном от 70 тысяч до 180,8 тысячи рублей.

«Наибольший спрос работодателей в Мурманской области сосредоточен на специалистах в сферах торговли, логистики и продаж, а также на представителях рабочих профессий. При этом самые высокие медианные зарплатные предложения среди наиболее востребованных специалистов работодатели готовы делать курьерам (190 тысячи рублей), машинистам (181,3 тысячи рублей) и водителям-экспедиторам (137,5 тысячи рублей)», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.