Продавец получила серьёзную травму при перемещении груза в магазине

Комиссией с участием государственного инспектора труда завершено расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего в марте с работником АО «Тандер», сообщил руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев

Установлено, что продавец магазина при приёмке товара получила травму при перемещении транспортного контейнера с грузом - работник не удержала перегруженную тележку, движущуюся по наклонной поверхности, и оказалась под ней.

В результате происшествия пострадавшая получила тяжёлые травмы ноги.

Как сообщает vk.com/git51, основной причиной несчастного случая признана неудовлетворительная организация производства работ, а также нарушение требований охраны труда при перемещении груза. Также в ходе расследования было выявлено, что сотрудника не обеспечили СИЗ, а также допустили к работе без обязательного периодического медицинского осмотра.

Ранее инспекцией в отношении данной организации была проведена внеплановая выездная проверка по факту происшествия, выявлены нарушения и выданы предписания.

