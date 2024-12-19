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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.24 12:00

Продавец, водитель, менеджер по продажам: какие специалисты в 2024 оказались самыми востребованными в Мурманской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года в целом по стране, и выяснили, какие специалисты оказались наиболее востребованными у работодателей региона в уходящем году.

Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда Мурманской области в 2024 году (по числу вакансий)

Профессия

Кол-во вакансий

в 2024 (тыс. шт.)

Дин., г/г

Продавец-консультант, продавец-кассир

       4,6

11%

Водитель

       3,1

38%

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

       2,4

5%

Оператор call-центра, специалист контактного центра

       1,6

29%

Повар, пекарь, кондитер

       1,4

25%

Врач

       1,2

-14%

Администратор магазина, администратор торгового зала

       1,1

13%

Разнорабочий

       1,1

22%

Бухгалтер

       1

-3%

Курьер

          0,8

46%

Мерчандайзер

          0,7

20%

Администратор

          0,7

12%

Электромонтажник

          0,7

1%

Машинист

          0,7

-21%

Слесарь, сантехник

          0,7

-15%

Сварщик

          0,6

23%

Директор магазина, директор сети магазинов

          0,6

7%

Кладовщик

          0,6

12%

Сервисный инженер, инженер-механик

          0,6

-18%

Уборщица, уборщик

          0,6

28%

 

Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Мурманской области в 2024 году осталась неизменной – это продавец-консультант (4,6 тысячи вакансий), водитель (3,1 тысячи) и менеджер по продажам (2,4 тысячи), у которых за год оказались достаточно стабильные темпы роста новых вакансий среди топ-20. При этом профессия оператора call-центра поднялась на одну позицию по сравнению с 2023 годом и заняла 4-е место, количество вакансий для таких специалистов выросло на 29%. Замыкают топ-5 – повара и пекари, для которых в 2024 году было открыто около 1,5 тысячи вакансий.

Также в десятку лидеров по спросу вошли врачи (1,2 тысячи вакансий), однако спрос на них за год упал на 14%. Интересно, что в топ-10 по спросу у работодателей в этом году поднялись профессии разнорабочего и курьера, за год они заметно выросли в спросе: на 22% и 46% соответственно. Теперь разнорабочие на 8-м месте, а были на 9-м месте по спросу, а курьеры – на 10-м месте, хотя в прошлом году они заняли только 20-ю строчку.

Во вторую десятку самых востребованных профессий в Мурманской области по итогам за 2024 год вошли преимущественно представители массовых профессий и занятые в торговле. Открывают её мерчандайзеры (780 вакансий, +20% по сравнению с 2023 годом). Также выделяются сварщики, которые поднялись за год сразу на 3 позиции, до 16 места. Впервые топ-20 закрывают уборщики – вакансии для них выросли за год на 28%, что отразилось на движении вверх сразу на 2 позиции, до 20 места.

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