Продавец, водитель, менеджер по продажам: какие специалисты в 2024 оказались самыми востребованными в Мурманской области
Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года в целом по стране, и выяснили, какие специалисты оказались наиболее востребованными у работодателей региона в уходящем году.
Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда Мурманской области в 2024 году (по числу вакансий)
|
Профессия
|
Кол-во вакансий
в 2024 (тыс. шт.)
|
Дин., г/г
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
4,6
|
11%
|
Водитель
|
3,1
|
38%
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
2,4
|
5%
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
1,6
|
29%
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1,4
|
25%
|
Врач
|
1,2
|
-14%
|
Администратор магазина, администратор торгового зала
|
1,1
|
13%
|
Разнорабочий
|
1,1
|
22%
|
Бухгалтер
|
1
|
-3%
|
Курьер
|
0,8
|
46%
|
Мерчандайзер
|
0,7
|
20%
|
Администратор
|
0,7
|
12%
|
Электромонтажник
|
0,7
|
1%
|
Машинист
|
0,7
|
-21%
|
Слесарь, сантехник
|
0,7
|
-15%
|
Сварщик
|
0,6
|
23%
|
Директор магазина, директор сети магазинов
|
0,6
|
7%
|
Кладовщик
|
0,6
|
12%
|
Сервисный инженер, инженер-механик
|
0,6
|
-18%
|
Уборщица, уборщик
|
0,6
|
28%
Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Мурманской области в 2024 году осталась неизменной – это продавец-консультант (4,6 тысячи вакансий), водитель (3,1 тысячи) и менеджер по продажам (2,4 тысячи), у которых за год оказались достаточно стабильные темпы роста новых вакансий среди топ-20. При этом профессия оператора call-центра поднялась на одну позицию по сравнению с 2023 годом и заняла 4-е место, количество вакансий для таких специалистов выросло на 29%. Замыкают топ-5 – повара и пекари, для которых в 2024 году было открыто около 1,5 тысячи вакансий.
Также в десятку лидеров по спросу вошли врачи (1,2 тысячи вакансий), однако спрос на них за год упал на 14%. Интересно, что в топ-10 по спросу у работодателей в этом году поднялись профессии разнорабочего и курьера, за год они заметно выросли в спросе: на 22% и 46% соответственно. Теперь разнорабочие на 8-м месте, а были на 9-м месте по спросу, а курьеры – на 10-м месте, хотя в прошлом году они заняли только 20-ю строчку.
Во вторую десятку самых востребованных профессий в Мурманской области по итогам за 2024 год вошли преимущественно представители массовых профессий и занятые в торговле. Открывают её мерчандайзеры (780 вакансий, +20% по сравнению с 2023 годом). Также выделяются сварщики, которые поднялись за год сразу на 3 позиции, до 16 места. Впервые топ-20 закрывают уборщики – вакансии для них выросли за год на 28%, что отразилось на движении вверх сразу на 2 позиции, до 20 места.