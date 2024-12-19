Продавец, водитель, менеджер по продажам: какие специалисты в 2024 оказались самыми востребованными в Мурманской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года в целом по стране, и выяснили, какие специалисты оказались наиболее востребованными у работодателей региона в уходящем году.

Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда Мурманской области в 2024 году (по числу вакансий)

Профессия Кол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.) Дин., г/г Продавец-консультант, продавец-кассир 4,6 11% Водитель 3,1 38% Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 2,4 5% Оператор call-центра, специалист контактного центра 1,6 29% Повар, пекарь, кондитер 1,4 25% Врач 1,2 -14% Администратор магазина, администратор торгового зала 1,1 13% Разнорабочий 1,1 22% Бухгалтер 1 -3% Курьер 0,8 46% Мерчандайзер 0,7 20% Администратор 0,7 12% Электромонтажник 0,7 1% Машинист 0,7 -21% Слесарь, сантехник 0,7 -15% Сварщик 0,6 23% Директор магазина, директор сети магазинов 0,6 7% Кладовщик 0,6 12% Сервисный инженер, инженер-механик 0,6 -18% Уборщица, уборщик 0,6 28%

Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Мурманской области в 2024 году осталась неизменной – это продавец-консультант (4,6 тысячи вакансий), водитель (3,1 тысячи) и менеджер по продажам (2,4 тысячи), у которых за год оказались достаточно стабильные темпы роста новых вакансий среди топ-20. При этом профессия оператора call-центра поднялась на одну позицию по сравнению с 2023 годом и заняла 4-е место, количество вакансий для таких специалистов выросло на 29%. Замыкают топ-5 – повара и пекари, для которых в 2024 году было открыто около 1,5 тысячи вакансий.

Также в десятку лидеров по спросу вошли врачи (1,2 тысячи вакансий), однако спрос на них за год упал на 14%. Интересно, что в топ-10 по спросу у работодателей в этом году поднялись профессии разнорабочего и курьера, за год они заметно выросли в спросе: на 22% и 46% соответственно. Теперь разнорабочие на 8-м месте, а были на 9-м месте по спросу, а курьеры – на 10-м месте, хотя в прошлом году они заняли только 20-ю строчку.

Во вторую десятку самых востребованных профессий в Мурманской области по итогам за 2024 год вошли преимущественно представители массовых профессий и занятые в торговле. Открывают её мерчандайзеры (780 вакансий, +20% по сравнению с 2023 годом). Также выделяются сварщики, которые поднялись за год сразу на 3 позиции, до 16 места. Впервые топ-20 закрывают уборщики – вакансии для них выросли за год на 28%, что отразилось на движении вверх сразу на 2 позиции, до 20 места.