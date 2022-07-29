Продавец, врач и водитель: какие специалисты сегодня чаще всего нужны компаниям Мурманской области

Среди специалистов, для которых сегодня по всей стране открыты менее 1 тысячи вакансий, оказались журналисты, event-менеджеры, видеооператоры, гейм-дизайнеры, арт-директора, директора по информационным технологиям, оценщики, продюсеры, менеджеры по стратегии и андеррайтеры.

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали почти 4000 актуальных вакансий июля в Мурманской области и выяснили, какие специалисты сегодня наиболее востребованы у местных работодателей.

Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий заняли продавцы и кассиры – для них открыты 19% вакансий в Мурманской области от всего объема в июле. На втором месте – врачи (11%), на третьем – водители (7%). Кроме того, в лидерах оказались менеджеры по продажам и по работе с клиентами (7%), слесари, инженеры, механики и администраторы, повара (по 4%). Также верхние строчки рейтинга массовых вакансий в Мурманской области занимают предложения работы для курьеров, машинистов, директоров магазинов, бухгалтеров, разнорабочих, инженеров-конструкторов, упаковщиков (по 3% вакансий) (наглядно на диаграмме).

Но самые востребованные – не значит самые высокооплачиваемые. Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов в Мурманской области составляет 37500₽, при этом по России в среднем продавцам предлагают порядка 35000₽. Средняя зарплата в вакансиях Мурманской области менеджеров по продажам – 54000₽, по России - 65000₽. Зарплата в вакансиях водителей в Мурманской области – 70000₽, по России – 65000₽. Врачам в среднем предлагают в Мурманской области 63500₽, по России - 60000₽, а программистам в Мурманской области – 70000₽, по стране в среднем – 130000₽.

Среди специалистов, для которых сегодня по всей стране открыты менее 1 тысячи вакансий, оказались журналисты, event-менеджеры, видеооператоры, гейм-дизайнеры, арт-директора, директора по информационным технологиям, оценщики, продюсеры, менеджеры по стратегии и андеррайтеры.