Продажи зарубежных туров на новогодние праздники выросли по сравнению с прошлым годом на 15-30% в зависимости от направления

- Мы фиксируем рост новогодних продаж по популярным зарубежным направлениям - и по авиабилетам, и по бронированию гостиниц. По нашей компании, в частности, есть ещё и значительное увеличение числа бизнес-путешественников, включая командировки и деловые мероприятия. Средний рост по новогодним поездкам составляет 15-30% в зависимости от направления. В топ-5 у большинства туроператоров входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка», - сообщил вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), по его словам, есть заметный рост числа поездок в соседние страны - Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан. Постепенно восстанавливается и турпоток в страны, с которыми у РФ нет прямого авиасообщения, в том числе европейские.

«Новогодние продажи демонстрируют дальнейшую адаптацию потребителей к ситуации, которую мы увидели в 2022 году. В начале года ожидания на рынке были более сдержанные. Сейчас туристические компании, которые занимаются продажей авиабилетов, готовых туров, бизнес-поездок, чувствуют себя лучше, чем в начале года. Особенно это заметно по авиабилетам - из-за изменившейся платёжной логистики и проблем в бронировании сложных маршрутов их доля в объёмах операторов и турагентств сильно возросла», - сообщил Дмитрий Горин.