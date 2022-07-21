Продлён приём конкурсных заявок на субсидии на строительство модульных гостиниц в Мурманской области

В Мурманской области продолжается приём конкурсных заявок на субсидии на строительство модульных гостиниц – региональный комитет по туризму объявил о продлении кампании до 2 августа включительно.

Главная задача данной поддержки – это увеличение количества коллективных средств размещения в регионе в сжатые сроки. Главное условие участия в конкурсе – создание не менее 10 круглогодичных жилых модулей до конца этого года.

Напомним, заявку на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения в Мурманской области могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Минимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю, составит от 10 млн рублей. Софинансирование собственных средств в проекте должно составлять не менее 100% от запрашиваемой суммы субсидии.

Подробности о конкурсе – на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области. Консультации по вопросам подготовки документов для участия в отборе можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефону 8(8152) 486-490 по будням с 14.00 до 17.00, или написав на электронную почту kosheleva@gov-murman.ru.

Фото: https://www.vzavtra.net/stroitelnye-texnologii/zhiloj-modul-podhouse-predlagaet-komfortnye-usloviya-pri-minimalnom-vozdejstvii-na-okruzhayushhuyu-sredu.html