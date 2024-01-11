Продлен приём заявок на обучение «Учимся сами, обучаем ИИ»

Министерство цифрового развития Мурманской области приглашает подростков 12-16 лет на бесплатное обучение, посвященное технологиям искусственного интеллекта. Даже если вы уже знакомы с нейросетями, то подчерпнете на нем что-то новое, ведь преподаватели курса «Учимся сами, обучаем ИИ» подготовили для участников специальные прикладные задачи.

«Занятия будут проходить еженедельно вместе со специалистами по тематическим направлениям в онлайн-формате. Приём заявок для участия в проекте продлен до 25 января, чтобы как можно больше ребят заинтересовались работой с искусственным интеллектом, потому что это – инструмент, облегчающий людям жизнь и очень перспективное направление. Возможно, именно с данного обучения начнется их увлечение ИТ», – подчеркнул исполняющий обязанности министра цифрового развития Мурманской области Александр Карельский.

От будущих слушателей программы ждут небольшое эссе на тему «Огонь нейросетей: моё отношение к нейронным сетям». В нем организаторы просят поделиться подростков своими мыслями о будущем нейронных сетей и их потенциале.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, приём конкурсных работ на электронную почту: konkurs@vdpo.ru завершится 25 января. Участников, успешно прошедших отбор, пригласят на обучение, которое продлится вплоть до лета 2024 года.

Просветительский проект «Учимся сами, обучаем ИИ» реализуется Всероссийским добровольным пожарным обществом (ВДПО) и Министерством цифрового развития Мурманской области при поддержке Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru